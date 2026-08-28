Pančevo Hronika

Pronađena laboratorija za uzgoj marihuane u okolini Plandišta

20:36

28.08.2026

Podeli vest:

Foto: MUP Srbije
Foto: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u ovom gradu protiv N. J. (1968) iz okoline Plandišta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavlјanje u promet opojnih droga.

Foto: MUP Srbije

Kriminalistička policija je, pretresom kuće osumnjičenog u okolini Plandišta, pronašla laboratoriju za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima, tegle sa oko dva kilograma materije za koju se sumnja da je marihuana, 14 džointa i oko 150 grama semenki indijske konoplјe, dok je u dvorištu nađen zasad sa 11 bilјaka indijske konoplјe visine od 1,6 do 3 metra i ukupne težine oko 13 kilograma.

Foto: MUP Srbije

Foto: MUP Srbije

Protiv osumnjičenog će, po nalogu tužilaštva, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.
(Pančevac)

Tagovi

marihuana Plandište

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.