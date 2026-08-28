OFAK produžio operativnu licencu NIS-u do 30. septembra

Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD OFAK izdala je novu operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. septembra, saznaje RTS.

Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad Rafinerije nafte u Pančevu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je u nestabilnom međunarodnom okruženju važno da možemo u što većoj meri da se oslonimo na domaću rafineriju.

Dubravka Đedović Handanović rekla je da napadi na rafinerije u Rusiji i Saudijskoj Arabiji utiču na dostupnost i cene dizela, što dodatno pokazuje koliki značaj redovan rad rafinerije u Pančevu ima za nas.

„Produžena licenca nam omogućava nastavak snabdevanja, dok se istovremeno radi na dugoročnom rešenju za NIS. Prioritet je da građani i privreda imaju dovoljno goriva i da energetska sigurnost Srbije ni u jednom trenutku ne bude dovedena u pitanje, kao što je država i do sada osigurala da građanima nijednog momenta ne fali goriva, bez obzira na sve izazove u poslednjih 18 meseci“, istakla je ministarka.

Povećana prerada nafte

Ministarka je napomenula da je potražnja za dizelom u avgustu oko 200.000 tona, zbog čega je Rafinerija u Pančevu dodatno povećala proizvodnju.

„Rafinerija je tokom avgusta povećala preradu nafte na oko 13.000 tona dnevno kako bi odgovorila na povećanu potražnju za gorivom. To je posebno važno u uslovima kada su mogućnosti za uvoz dodatno ograničene zbog niskog vodostaja Dunava. Bez licence za rad NIS-a ne bismo mogli da zadovoljimo tražnju, a u toku je i žetva“, navela je ministarka.

Dodala je, takođe, da su pregovori o kupoprodaji Naftne industrije Srbije između mađarskog MOL-a, kao potencijalnog kupca, i većinskog vlasnika „Gaspromnjefta“ u završnoj fazi.

„Novo produženje licence je signal da postoji napredak i volja da se osigura dodatno neophodno vreme kako bi se ova kompleksna transakcija završila. Produžetak licence je važna vest za energetsku sigurnost Srbije“, poručila je ministarka.

Prema njenim rečima, u trenutku kada su globalni tokovi nafte pod snažnim uticajem geopolitičkih kretanja, uz ogroman rast cena na svetskim berzama i ugrožene ili prekinute lance snabdevanja, od izuzetnog je značaja da obezbedimo rad naše rafinerije i kontinuirano snabdevanje domaćeg tržišta.

Kompanija NIS je 21. avgusta podnela Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence, kako bi mogla nesmetano da nastavi operativne aktivnosti.

OFAK je do 28. avgusta produžio licencu i mađarskoj kompaniji MOL za pregovore sa „Gaspromnjeftom“ o prodaji ruskog većinskog vlasništva u NIS-u, kao i Jadranskom naftovodu (JANAF).

