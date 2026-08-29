Putevi Srbije: Nije napukao noseći stub Pančevačkog mosta

Povodom objava na pojedinim društvenim mrežama da je napukao noseći stub Pančevačkog mosta, „Putevi Srbije“ saopšavaju da ti navodi nisu tačni i da nije napukao noseći stub Pančevačkog mosta.

Kako se navodi u saopštenju, Pančevački most se redovno održava kroz mere redovnog i pojačanog održavanja.

Dodaju i da je na Pančevačkom mostu već pet godina na snazi zabrana kretanja za teretna vozila ukupne mase veće od 12 tona.

„Zabrana za teretni saobraćaj je na snazi na osnovu izvršenog specijalističkog pregleda mosta od strane licenciranog i ovlašćenog preduzeća za tu vrstu posla, projektantske kuće ‘Mostprojekt’, kao hitna mera navedena u zaključku sa pregleda, zbog opšteg stanja konstrukcije mosta, a radi očuvanja bezbednosti učesnika u saobraćaju i stabilnosti konstrukcije“, navode iz „Puteva Srbije“.

„Montirani jarmovi za privremeno oslanjanje prilazne konstrukcije“

Na osnovu ovog specijalističkog pregleda mosta, u okviru hitnih mera, montirani su i jarmovi za privremeno oslanjanje prilazne konstrukcije na desnoj obali Dunava na mestima najvećih uticaja, ističe se u saopštenju.

„Saobraćajna signalizacija na Pančevačkom mostu je postavljena u skladu sa izrađenim projektom saobraćajne signalizacije i rešenjem resornog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Uprkos postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji vozači teretnih vozila ukupne težine veće od 12 tona ne poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju na mostu i zato je Saobraćajna policija stalno prisutna da sprovodi pojačanu kontrolu saobraćaja u zoni Pančevačkog mosta u okviru akcije za povećanje nivoa bezbednosti saobraćaja u Gradu Beogradu“, objašnjavaju iz „Puteva Srbije“.

„Konstatovano da je potrebna zamena dva eksterna kabla“

Poručuju i da je u toku novi specijalistički pregled Pančevačkog mosta, koji se sprovodi na svakih pet godina.

„U toku pregleda betonske prilazne konstrukcije na desnoj obali Dunava konstatovano je da je potrebna zamena dva eksterna kabla za prednaprezanje. ‘Putevi Srbije’ je odmah po dobijanju rezultata pregleda i mera koje je potrebno preduzeti na tom delu konstrukcije ušlo u proceduru pripremnih radova i izdavanja naloga izvođaču za zamenu dva kabla“, dodaje se.

Poručuju i da je zbog toga ispod mosta postavljena i radna skela za pristup unutrašnjosti sanduka, kao i da će početku radova na zameni kablova javnost biti blagovremeno obaveštena.

„Trenutno se završava Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) za rušenje starih prilaznih konstrukcija i izgradnju novih prilaznih konstrukcija sa desne strane (od Bogoslovije do mosta). Nakon dobijanja građevinske dozvole od nadležnog Ministarstva i izbora izvođača radova, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, biće moguće početi sa radovima“, ističe se u saopštenju.

Navodi se i da je očekivan početak radova proleće sledeće godine.

„U zavisnosti od ostalih projekata koji se realizuju u zoni Pančevačkog mesta, a to je izgradnja tunela ispod centra Beograda (čiji je jedan ulazni portal kod ulice Bulevar Despota Stefana), kao i izgradnja nove metro stanice“, zaključuje se u saopštenju.