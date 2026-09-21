Salma Hajek sa 60 godina poručuje: Moje sede su dokaz ljubavi prema životu

Slavna holivudska glumica Salma Hajek, koja je nedavno proslavila šezdeseti rođendan, otvoreno govori o prirodnom starenju i otkriva neobične bjuti trikove kojima prkosi nametnutim standardima lepote.

Jedna od najlepših žena sveta, Salma Hajek, pokazala je da su zrelost i samopouzdanje najprivlačniji ženski nakit. Iako je zakoračila u sedmu deceniju života, meksička diva odbija da sakrije tragove vremena pod svaku cenu, birajući prirodan izgled umesto veštačkog savršenstva koje diktiraju moderni trendovi.

„Ne želim da izgledam prenaglašeno. Svi su previše našminkani i izgledaju predivno, ali to nije izgled koji želim za sebe“, izjavila je Salma u razgovoru za prestižni magazin Vog.

Njen šezdeseti rođendan podigao je veliku prašinu u javnosti, naročito nakon što je objavila seriju atraktivnih fotografija koje slave žensko telo u svim životnim dobima. Glumica je istakla da je ponosna na svoje godine i da se nikada nije osećala autentičnije.

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„Nikada nisam bila više u ljubavi sa prirodom i jednostavnim stvarima u životu. Nikad se nisam osećala više kao ja. To je bio moj način da pokažem kako se osećam i koliko je važno biti u ljubavi sa životom“, objasnila je ona tokom gostovanja u jednoj emisiji.

Posebnu pažnju privlači njen stav prema kosi. Za razliku od većine holivudskih zvezda, Salma ne farba kosu i ponosno nosi svoje sede vlasi. Ipak, kada želi diskretno da ih ublaži, koristi jedan neobičan, a jednostavan trik – običnu maskaru nanosi uz samu liniju kose kako bi vizuelno uklopila pojedinačne sede sa ostatkom tamnih lokni.

Ovakav pristup lepoti i negovanju glumica je usvojila još u detinjstvu zahvaljujući svojoj baki, koja joj je prenela prve bjuti lekcije. Salma smatra da je ključ mladolikosti u stalnom prilagođavanju i spremnosti da menjamo navike kako vreme prolazi.

„Kako starite, morate menjati svoju rutinu šminkanja i nege. Možda ono što je ranije funkcionisalo sada više ne funkcioniše. Zato je dobro biti pustolovan, kreativan i pokušati da se zabavite dok to radite“, jasna je holivudska zvezda čiji stavovi inspirišu žene širom planete.

(Društvene mreže)