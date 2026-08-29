Železničar od 0:1 do ubedljivih 5:1 protiv Radnika, Karikari heroj sa het-trikom

Fudbaleri pančevačkog Železničara ostvarili su impresivnu pobedu na domaćem terenu, savladavši ekipu Radnika iz Surdulice rezultatom 5:1 u okviru 7. kola Superlige Srbije.

Iako su gosti rano stekli prednost, Pančevci su furioznom igrom u drugom poluvremenu postigli čak pet golova i režirali potpuni preokret.

Meč je počeo idealno za goste iz Surdulice.

Već u 13. minutu, nakon asistencije Kosiaha, Zorić je savladao golmana domaćih Zorana Popovića i doneo Radniku rano vođstvo od 0:1. Železničar je tokom prvog dela igre vidno tražio pravi ritam, a hendikep za domaći tim bio je i izostanak šefa stručnog štaba Radomira Kokovića, koji je zbog suspenzije meč posmatrao sa tribina, dok je ekipu sa klupe vodio njegov pomoćnik Đorđe Čotra.

Ključni momenat utakmice odigrao se na velikom odmoru. Stručni štab Pančevaca povukao je hrabre poteze i u svlačionici ostavio Nikolu Jovanovića i Kristijana Šekularca, dok su na teren utrčali Aleksa Kuljanin i Kvaku Karikari. Ove izmene u potpunosti su promenile energetski balans i ritam utakmice.

Ofanziva se isplatila već u 51. minutu kada je Janko Jevremović pogodio za izjednačenje (1:1). Samo deset minuta kasnije, u 61. minutu, rezervista Kvaku Karikari donosi potpuni preokret i erupciju oduševljenja na tribinama – 2:1. Radnik nije uspeo da se oporavi od šoka, a raspoloženi Aleksa Kuljanin je u 67. minutu povisio na 3:1 i najavio ubedljiv trijumf.

U finišu meča viđen je pravi šou ganskog internacionalca. Karikari je najpre u 72. minutu pogodio za 4:1, da bi u sudijskoj nadoknadi (90+2. minut) kompletirao vanserijski het-trik i postavio konačnih 5:1.

Pored ubedljive pobede i demonstracije karaktera u drugom poluvremenu, publika u Pančevu imala je još jedan razlog za zadovoljstvo – zvanični debi Srđana Plavšića, koji je ušao u igru umesto Pedra Simaa i zabeležio prve minute u dresu Železničara.(Pančevac)