Izložba Nade Korenj u Kovačici: Čuvar slovačke tradicije i sećanja na platnu

Izložba ulja na platnu slikarke Nade Korenj biće svečano otvorena u subotu, 5. septembra, u prizemlju Galerije naivne umetnosti u Kovačici.

Svečano otvaranje zakazano je za 17 časova, a ova postavka predstavlja svojevrsni vizuelni zapis o životu, identitetu i običajima koji postepeno nestaju, prenosi RTV Kovačica.

Više od dve decenije svedočanstva o kovačičkoj naivi

Nada Korenj svojim bogatim slikarskim opusom već duže od dve decenije svedoči o snazi i trajnosti kovačičke naivne umetnosti.

Kao autorka koja je odrasla u ovoj specifičnoj stvaralačkoj sredini, svoje slikarstvo je prirodno vezala za motive iz detinjstva i zavičaja.

Na njenim platnima najčešće dominiraju sledeći motivi:

Seoski predeli i autentični zimski pejzaži. Konjske zaprege i stare vojvođanske kuće. Svakodnevni život ljudi i običaji slovačke zajednice.



Njen lokalni patriotizam ogleda se u iskrenoj potrebi da kroz jednostavan, a prepoznatljiv jezik naive, predstavi Kovačicu kao trajnu vrednost koju treba preneti budućim generacijama.

Vernost Galeriji i lokalnoj zajednici

Nada Korenj je zvanična članica Galerije naivne umetnosti od 2008. godine. Tokom godina, ona je kroz brojne kolektivne izložbe i humanitarne akcije aktivno doprinosila kontinuitetu jedne od najznačajnijih umetničkih tradicija na ovim prostorima.

Predstojeća samostalna izložba nije samo presek njenog dosadašnjeg rada, već i lični omaž Kovačici – mestu koje u njenom slikarstvu živi kao nepresušan izvor inspiracije i prostor duboke pripadnosti.

(RTV Pančevo)