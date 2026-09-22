„Kinoteka” u Gradskoj biblioteci Pančevo

Časopis Jugoslovenske kinoteke, koji otvara i nova čitanja filmskih klasika, promoviše se u petak u pančevačkoj Biblioteci

Pančevački ljubitelji filma imaće priliku da se okupe – na promociji časopisa „Kinoteka“, filmskog mesečnika u izdanju Jugoslovenske kinoteke, koja počinje u petak, 26. septembra, u 19 časova u Gradskoj biblioteci.

U programu učestvuju Jovan Marković, izvršni urednik časopisa „Kinoteka“, i Radiša Cvetković, pomoćnik direktora Jugoslovenske kinoteke za prikazivačku i izdavačku delatnost.

Časopis „Kinoteka“ izlazi od 2017. godine i donosi eseje, intervjue, kritike i tekstove o domaćoj i svetskoj kinematografiji. Povezujući filmsko nasleđe sa savremenim stvaralaštvom, otvara prostor za nova čitanja poznatih ostvarenja i otkrivanje manje poznatih stranica istorije filma.

Predstavljanje je prilika da se publika upozna sa časopisom i njegovim sadržajem, kao i sa značajem pisanja o filmu i očuvanja filmske kulture.

(Pančevac / N. S.)

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