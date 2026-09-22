Razbijanje tabua: Pančevo domaćin Festivala mentalnog zdravlja

Pod sloganom „Sloboda, sigurnost i mentalno zdravlje“, u Pančevu i širom Južnobanatskog okruga od 10. oktobra biće održan niz besplatnih edukativnih programa i radionica.

Briga o psihičkom stanju i emocionalnoj dobrobiti pojedinca ponovo dolazi u središte pažnje javnosti. Festival mentalnog zdravlja ove godine se po treći put organizuje na teritoriji Južnobanatskog okruga, a glavni pokretač je Institut za javno zdravlje Vojvodine. Ključni lokalni partner u realizaciji je Zavod za javno zdravlje Pančevo, uz snažnu podršku drugih zdravstvenih ustanova, kao i vladinog i nevladinog sektora.

Ovogodišnji program osmišljen je tako da kroz dijalog istakne kako sloboda, međusobno uvažavanje i solidarnost utiču na stabilnost pojedinaca, porodica i čitave zajednice. Tokom deset dana trajanja manifestacije, na različitim lokacijama biće realizovano čak 15 specijalizovanih događaja koji će pokriti krovnu temu pod nazivom „Sigurni u nesigurnom svetu“. Predavanja i paneli biće prilagođeni različitim starosnim grupacijama i baviće se konkretnim problemima i izazovima u oblasti mentalne higijene.

Festival zvanično počinje 10. oktobra, a prva manifestacija biće upriličena u pančevačkoj Gradskoj biblioteci u večernjem terminu od 18 do 20.30 časova. Bogat edukativni program trajaće sve do 20. oktobra, a osim u Pančevu, festival se ove sezone paralelno održava i u Novom Sadu, Subotici, Somboru, Zrenjaninu i Pirotu.

(Pančevac)