Promocija knjige Jelene Tinske u Pančevu

Jelena Tinska, sa izdavačem i prijateljima, u utorak u Gradskoj biblioteci predstavlja novi roman „Devojke iz boljih kuća”

Srpska glumica, balerina, plesačica, spisateljica, kolumnista i voditeljka Jelena Tinska će u utorak, 29. septembra od 19 časova u pančevačkoj Gradskoj biblioteci predstaviti svoj najnoviji roman „Devojke iz boljih kuća“ u izdanju „Narodnog dela”. O knjizi će, pored autorke, govoriti pedagoškinja Erika Garalejić – Ribar, urednik knjige Vojislav Nestorović i Velimir Stefanović, vlasnik nekadašnje poslastičarnice „Ravel”.

Predstavljanje u Pančevu biće prilika za susret sa autorkom i razgovor o knjizi koja lična sećanja povezuje sa slikom jednog vremena, kao i o tome kako se prožimaju život, umetnost i prijateljstvo.

Glavne junakinje „Romansirane biografije jednog prijateljstva“, kako stoji u podnaslovu, su Jelena Tinska i slikarka Ljiljana Drezga,. Roman ne prati strogu hronologiju, nego polako plete pripovest od mreže sećanja i važnih epizoda iz dva života. Pored doživljaja razvoja bliskosti u jednom prijateljstvu, pruža nam i uvid u biografije dve umetnice, uključujući i njihove porodične odnose i iskustva koja su uticala na njihovo stvaralaštvo. Posebno mesto pripada Beogradu: njegovim ljudima, susretima i kulturnom životu u poslednjim decenijama dvadesetog veka.

(Pančevac / N. S.)

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