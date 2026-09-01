Lovačko društvo Grebenac nastavilo akciju: Hrana i voda dopremljene u lovište

Članovi Lovačkog društva „Caprioara” iz Grebenca nastavili su sa redovnim aktivnostima na očuvanju i nezi divljači u svom lovištu. Lovci su i danas organizovali uspešnu akciju izlaska na teren tokom koje su na unapred pripremljena hranilišta i pojilišta izneli znatne količine hrane i sveže vode.

Ovakve akcije lovačkog društva iz Grebenca od ključnog su značaja za opstanak divljači u lovištu, naročito tokom sušnih perioda i dana sa visokim temperaturama, kada su prirodni izvori vode i hrane u prirodi znatno smanjeni.

Kontinuirana briga o fondu divljači

Iznošenje hrane i vode predstavlja deo redovnih, zakonskih i etičkih obaveza koje Lovačko društvo „Caprioara” savesno sprovodi tokom čitave godine. Današnjim angažovanjem članova društva obezbeđena je stabilnost na hranidbenim linijama, što direktno utiče na:

Očuvanje zdravstvenog stanja i stabilnosti populacije plemenite i ostale divljači.

Smanjenje migracije životinja van granica bezbednih zona lovišta.

Predupređenje šteta koje bi gladna divljač eventualno mogla da nanese okolnim poljoprivrednim usevima.

Lovci iz Grebenca još jednom su sopstvenim primerom i radom na terenu pokazali da je primarni zadatak savremenog lovstva uzgoj, zaštita i briga o prirodi, pa tek onda lov.

(Oančevac/S.L)