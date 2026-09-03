Vredna donacija za fizičko vaspitanje: Gimnazija u Kovačici dobila lopte

Foto: FB /Gimnazija "Mihajlo Pupin" Kovačica 1 d. · Nove lopte za našu školu od Ekspa. Nový začiatok - nové lopty. Komentari Georgel Radu · Može biti slika sljedećeg: jedna ili više osoba i Ljudi uče Odgovor Gimnazija "Mihajlo

KOVAČICA – Učenici Gimnazije „Mihajlo Pupin“ u Kovačici novu školsku godinu započinju sa modernijom sportskom opremom zahvaljujući vrednoj donaciji kompanije Ekspo. Školi uručeni novi kompleti lopti za različite sportske discipline, što će značajno unaprediti kvalitet nastave fizičkog vaspitanja, olakšati rad profesorima i omogućiti kovačičkim gimnazijalcima bolje uslove za bavljenje sportom i razvijanje zdravih životnih navika unutar školske zajednice.

Ova donacija predstavlja nastavak ulaganja u mlade talente i školsku infrastrukturu u opštini Kovačica. Gimnazija „Mihajlo Pupin“, prepoznatljiva po odličnim rezultatima svojih učenika kako na polju nauke tako i u sportskim takmičenjima, sada ima na raspolaganju nove rekvizite koji ispunjavaju visoke standarde za izvođenje nastave i treninga.

Uprava škole javno je uputila veliku zahvalnost kompaniji Ekspo na ovom znaku pažnje i prepoznavanju potreba đaka. Novi kompleti lopti za kolektivne sportove stigli su u pravom trenutku, na samom početku septembra i nove školske godine, kada se učenici vraćaju u sale i na sportske terene.

Ulaganje u školski sport i obezbeđivanje kvalitetne opreme ključni su faktori za motivaciju dece da se što više bave fizičkim aktivnostima. Kovačička gimnazija nastavlja da kroz ovakva partnerstva sa društveno odgovornim kompanijama unapređuje uslove boravka i rada svih svojih učenika.

(Pančevac/S.L)