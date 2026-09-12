Vlada Srbije osniva novo telo iz oblasti energetike: Evo čime će se baviti i ko je na čelu

Vlada Srbije donela je odluku o obrazovanju Upravnog odbora Projekta strateške gasne infrastrukture i institucionalnog jačanja u Srbiji, koji se finansira sredstvima zajma Svetske banke.

Za predsednika Upravnog odbora imenovana je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, objavljeno je u Službenom glasniku.

Upravni odbor obrazuje se radi obavljanja poslova nadzora nad redovnom implementacijom aktivnosti na Projektu.

Zadaci Upravnog odbora su da razmatra i usvaja godišnje planove rada i bitne izveštaje, prati ukupni napredak, rizike, rokove i budžet, daje smernice za rešavanje institucionalnih pitanja, razmatra pitanja koja zahtevaju izmenu obima, rokova, indikatora, budžeta ili bitnih projektnih dokumenata i omogući koordinaciju sa drugim ministarstvima, regulatornim organom, lokalnim samoupravama i drugim relevantnim subjektima.

Predsednik Upravnog odbora Projekta po potrebi može angažovati druga lica, odnosno stručnjake drugih institucija i državnih organa za koja smatra da mogu doprineti kvalitetu rada Upravnog odbora Projekta.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je ranije sa delegacijom Svetske banke o narednim koracima u pripremi novog višegodišnjeg programa razvoja gasne infrastrukture u Srbiji.

Prva faza tog programa naziva se Projekat strateške gasne infrastrukture i institucionalnog jačanja.

(Pančevac)