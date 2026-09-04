Belocrkvani ponovo imaju redovne autobuske polaske za Vršac, Zrenjanin i Novi Sad

Zahvaljujući dobroj saradnji Opštine Bela Crkva i prevoznika „AleNik“, Bela Crkva i Vršac će od 1. septembra ponovo biti povezani redovnom autobuskom linijom.

Polasci iz Bele Crkve su predviđeni radnim danima u 06:00, 07:15, 10:15, 13:30 i 20:50 časova, a iz Vršca u 06:40, 09:30 14:10, 17:25 i 19:15 časova.

Subotom i nedeljom autobusi će polaziti iz Bele Crkve za Vršac u 06:00 sati, a povratak iz Vršca za Belu Crkvu predviđen je u 15:15 časova, prenosi BC info.

U zavisnosti od potreba stanovništva, u dogovoru lokalne samouprave opštine Bela Crkva i prevoznika, broj polazaka u budućnosti može biti povećan.

Polasci iz Bele Crkve u 6:00 i 10:15 časova su povezani sa polascima iz Vršca za Zrenjanin i Novi Sad u 7:10 i 12:15 časova, a povratni polasci iz Novog Sada u 10:30 i 14:40 časova su povezani sa polascima iz Vršca za Belu Crkvu u 14:10 i 17:25 časova, što uz postojeće polaske istog prevoznika iz Bele Crkve za Beograd, čini sve veće gradove u regionu mnogo dostupnijim našim sugrađanima.

Posebne pogodnosti predviđene su za redovne putnike koji će moći da kupe mesečnu kartu po ceni od 9.999 dinara. Korisnici koji žele da kupe mesečnu kartu mogu poslati svoje podatke (Ime, prezime, školu koju pohađaju/firmu u kojoj rade i relaciju na kojoj putuju) na e-mail adresu mesecnekarte@alenik.co.rs.

Ova autobuska linija će najviše značiti radnicima i učenicima koji svakoga dana putuju do Vršca, ali i Belocrkvanima koji do susednog grada idu poslom, u kupovinu, kod lekara, ili nastavljaju svoj put do Zrenjanina ili Novog Sada.

(BC info)