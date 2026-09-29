BRESTOVAC: Dečja nedelja u znaku ljubavi i poštovanja

Dečja nedelja u Osnovnoj školi „Olga Petrov“ u Banatskom Brestovcu biće obeležena od 5. do 9. oktobra, na temu „Da bi deca srećna bila: Ljubav i poštovanje, a ne sila!“.

Tokom pet dana učenici će kroz različite obrazovne, sportske, kreativne i humanitarne aktivnosti govoriti o dečjim pravima i odgovornostima, drugarstvu, toleranciji, empatiji i značaju zajedništva.

Prvog dana, pod nazivom „Moja prava“, učenici će razgovarati o dečjim pravima i izrađivati plakate na ovu temu, a biće organizovana i akcija prikupljanja reciklažnog materijala.

Utorak će biti posvećen drugarstvu, pa će učenici učestvovati u igrama upoznavanja, „Danu lepih reči“, praviti „Zid prijateljstva“ i popunjavati „Kutiju dobrih dela“.

Predviđeni su i fudbalsko takmičenje za učenike sedmog i osmog razreda, kao i zanimljiva „Zamena uloga“, u kojoj će učenici imati priliku da se nađu u ulozi nastavnika.

Sreda će proteći pod motom „Zajedno možemo više“, kada će biti organizovana humanitarna akcija „Drug-drugu“, tokom koje će se prikupljati školski pribor, knjige, igračke i druge potrepštine za decu kojoj su potrebne.

Na programu su i stare igre koje su nekada igrali njihovi roditelji – lastiš, školice, između dve vatre, „Ćorave bake“ i „Janjine“, kao i „Trka za srećnije detinjstvo“.

Posebna radionica „Stop nasilju!“ biće posvećena prepoznavanju različitih oblika nasilja i načinima reagovanja.

Četvrtak će biti u znaku kreativnosti, kada će učenici pisati „Poruku budućem sebi“, koja će biti otvorena na kraju školske godine, a moći će da učestvuju i na likovnom i literarnom konkursu „Sunčana jesen života“, posvećenom bakama, dekama i starijim sugrađanima.

Biće postavljena i „Kutija lepih poruka“, u koju će učenici moći da ostavljaju poruke zahvalnosti, podrške i ohrabrenja.

Završnica Dečje nedelje biće posvećena deci i njihovim talentima, kada će biti priređena izložba učeničkih radova, predstavljanje talenata u pevanju, plesu, muzici, crtanju, sportu i recitovanju, kao i druženje uz društvene igre.

Planiran je i sportski dan, a biće dodeljena simbolična priznanja za saradnju, dobrotu, kreativnost i fer-plej.

Program će biti upotpunjen humanitarnom „Kolačarijadom“, koja će biti održana u petak u podne ispred škole.

(Pančevac/J. Filipović)

Dan brestovačke škole obeležen uz pesmu, igru i poeziju

Brestovački prvaci uz mnogo mašte pravili robote