Vučić najavio kada se očekuje otvaranje brze pruge Beograd – Budimpešta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na Paliću da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta.

On je najavio i da će u Suboticu doći kompanija iz automotive industrije koja će zaposliti 200 radnika.

„Očekujemo u septembru, ili najkasnije početkom oktobra, otvaranje pruge Beograd-Budimpešta, dakle i Subotica-Budimpešta kao što smo otvorili Subotica-Beograd“, rekao je Vučić tokom posete Paliću.

Podsećamo, radovi na rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta počeli su u novembru 2017. godine na železničkoj stanici Zemun. Prva deonica je bila Beograd Centar – Stara Pazova.

U projekat je uključena Mađarska, kao članica EU, Srbija, zemlja kandidat za članstvo u EU, i Kina. Pruga će biti duga 305 kilometara. Vozovi će se kretati brzinom do 200 kilometara na sat.

(B92)