Milioni iz EU i Pokrajine: Vršac nabavlja opremu za nepogode

VRŠAC – Grad Vršac i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj potpisali ugovor o dodeli tri miliona dinara iz pokrajinskog budžeta, namenjenih sufinansiranju međunarodnog projekta „Pametna prekogranična otpornost u vanrednim situacijama“.

Ukupna vrednost aktivnosti koje se odnose na Vršac iznosi 43 miliona dinara, od čega Evropska unija obezbeđuje čak 36,5 miliona dinara za nabavku savremene spasilačke opreme, vozila i obuku ljudstva, dok će prekogranično partnerstvo sa rumunskim okrugom Karaš-Severin značajno podići nivo bezbednosti i zaštite građana sa obe strane granice.

Grad Vršac obezbedio je tri miliona dinara od Autonomne pokrajine Vojvodine za učešće u sufinansiranju evropskog projekta „Pametna prekogranična otpornost u vanrednim situacijama“ – SRE, koji se realizuje u okviru INTERREG VI-A IPA programa Rumunija–Srbija 2021–2027.

Zahvaljujući novom ugovoru sa Pokrajinom, sopstveno učešće Vršca u ovom velikom projektu smanjeno je na svega 3,45 miliona dinara. Sredstva su usmerena na drastično unapređenje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama i zaštitu stanovništva od posledica prirodnih katastrofa. Projektom je predviđena nabavka vredne tehničke opreme: mašine za punjenje peščanih džakova, pumpi za vodu, rezervoara za vodu i specijalizovanog vozila za hitne intervencije na terenu. Pored opreme, program obuhvata zajedničke taktičke vežbe, razvoj prekogranične volonterske mreže i inovativnih mehanizama za integrisano upravljanje krizama.

Član Gradskog veća za ruralni razvoj Slaviša Maksimović istakao je da je posebna vrednost projekta u tome što Vršac, uz minimalna izdvajanja iz sopstvene kase, dobija vrhunsku opremu koja će odmah biti na raspolaganju u kriznim momentima.

„Kada govorimo o vanrednim situacijama, najvažnije je da imamo ljude koji su obučeni da reaguju, ali i odgovarajuću opremu koja im omogućava da to učine brzo i efikasno. Ovim projektom Vršac dobija upravo takvu opremu – od pumpi i rezervoara za vodu do mašine za punjenje peščanih džakova i specijalizovanog vozila za intervencije. Posebno je značajno što smo, pored više od 36 miliona dinara evropskih sredstava, uspeli da obezbedimo i tri miliona dinara od Pokrajine za naše sopstveno učešće, čime dodatno smanjujemo opterećenje gradskog budžeta“, rekao je Maksimović.

Projekat se realizuje u direktnom partnerstvu sa institucijama iz rumunskog okruga Karaš-Severin, a saradnja je zasnovana na mapiranju zajedničkih rizika od prirodnih nepogoda i potrebi za koordinisanim, brzim delovanjem. Pored Grada Vršca, u realizaciji učestvuju Teritorijalna administrativna jedinica okruga Karaš-Severin kao vodeći partner, Inspektorat za hitne situacije „Semenik“ i Inspektorat Žandarmerije ovog rumunskog okruga. Realizacijom ovih aktivnosti Vršac nastavlja da maksimalno koristi spoljne izvore finansiranja kako bi podigao operativnu spremnost svojih službi na evropski nivo.

(Pančevac)