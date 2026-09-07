Pančevo Južni Banat

Milioni iz EU i Pokrajine: Vršac nabavlja opremu za nepogode

17:00

07.09.2026

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Foto: Grad Vršac

VRŠAC – Grad Vršac i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj potpisali ugovor o dodeli tri miliona dinara iz pokrajinskog budžeta, namenjenih sufinansiranju međunarodnog projekta „Pametna prekogranična otpornost u vanrednim situacijama“.

Ukupna vrednost aktivnosti koje se odnose na Vršac iznosi 43 miliona dinara, od čega Evropska unija obezbeđuje čak 36,5 miliona dinara za nabavku savremene spasilačke opreme, vozila i obuku ljudstva, dok će prekogranično partnerstvo sa rumunskim okrugom Karaš-Severin značajno podići nivo bezbednosti i zaštite građana sa obe strane granice.

Grad Vršac obezbedio je tri miliona dinara od Autonomne pokrajine Vojvodine za učešće u sufinansiranju evropskog projekta „Pametna prekogranična otpornost u vanrednim situacijama“ – SRE, koji se realizuje u okviru INTERREG VI-A IPA programa Rumunija–Srbija 2021–2027.

Zahvaljujući novom ugovoru sa Pokrajinom, sopstveno učešće Vršca u ovom velikom projektu smanjeno je na svega 3,45 miliona dinara. Sredstva su usmerena na drastično unapređenje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama i zaštitu stanovništva od posledica prirodnih katastrofa. Projektom je predviđena nabavka vredne tehničke opreme: mašine za punjenje peščanih džakova, pumpi za vodu, rezervoara za vodu i specijalizovanog vozila za hitne intervencije na terenu. Pored opreme, program obuhvata zajedničke taktičke vežbe, razvoj prekogranične volonterske mreže i inovativnih mehanizama za integrisano upravljanje krizama.

 

Član Gradskog veća za ruralni razvoj Slaviša Maksimović istakao je da je posebna vrednost projekta u tome što Vršac, uz minimalna izdvajanja iz sopstvene kase, dobija vrhunsku opremu koja će odmah biti na raspolaganju u kriznim momentima.
„Kada govorimo o vanrednim situacijama, najvažnije je da imamo ljude koji su obučeni da reaguju, ali i odgovarajuću opremu koja im omogućava da to učine brzo i efikasno. Ovim projektom Vršac dobija upravo takvu opremu – od pumpi i rezervoara za vodu do mašine za punjenje peščanih džakova i specijalizovanog vozila za intervencije. Posebno je značajno što smo, pored više od 36 miliona dinara evropskih sredstava, uspeli da obezbedimo i tri miliona dinara od Pokrajine za naše sopstveno učešće, čime dodatno smanjujemo opterećenje gradskog budžeta“, rekao je Maksimović.

Projekat se realizuje u direktnom partnerstvu sa institucijama iz rumunskog okruga Karaš-Severin, a saradnja je zasnovana na mapiranju zajedničkih rizika od prirodnih nepogoda i potrebi za koordinisanim, brzim delovanjem. Pored Grada Vršca, u realizaciji učestvuju Teritorijalna administrativna jedinica okruga Karaš-Severin kao vodeći partner, Inspektorat za hitne situacije „Semenik“ i Inspektorat Žandarmerije ovog rumunskog okruga. Realizacijom ovih aktivnosti Vršac nastavlja da maksimalno koristi spoljne izvore finansiranja kako bi podigao operativnu spremnost svojih službi na evropski nivo.

(Pančevac)

Tagovi

evropski fondovi Grad Vršac Karaš-Severin Slaviša Maksimović vanredne situacije

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