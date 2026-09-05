GO SNS: Jednoglasno da Vučić bude kandidat za premijera

Članovi Glavnog odbora Srpske narpedne stranke (GO SNS) odlučili su danas u Nišu jednoglasno da predsednik države Aleksandar Vučić bude njen kandidat za premijera, kao i nosilac i prvi na njenoj listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

Vučić je, zahvaljujući na toj časti, rekao da nema stranke koja odgovornije vodi računa o nacionalnim i državnim i interesima od SNS, ali i da je veliki uticaj stranih službi na dešava u Srbiji.

„Kad ljudi traže promene ne traže one koji su uništili fabrike, one koji organizuju blokade puteva svaki dan. Oni traže promene u tome da ne bude bahatosti kod predstavnika vlasti. Žele ljudi da ih predstavnici vlasti u svakom mestu saslušaju kad imaju probleme“, rekao je Vučić, na početku obraćanja.