Generali na komemoraciji Mladiću: Da te nismo imali, ne bismo imali Republiku Srpsku

Komemoracija bivšem komandantu Vojske Repubilke Srpske Ratku Mladiću, koji je umro u Hagu tokom izdržavanja kazne doživotnog zatvora, danas je održana u Domu Vojske Srbije u Beogradu.

Ispred Doma Vojske okupio se ogroman broj građana, saboraca i poštovalaca kako bi odali poslednju počast, i sa ogromnim poštovanjem poslali poslednji pozdrav generalu.

Komemeroaciji su prisustvovali članovi porodice Mladića i nekadašnji pripadnici Vojske Republike Srpske, a i građani koji poštuju Mladića i negiraju teška krivična dela zbog kojih je osuđen.

Po vrelom danu, pristalice koje su, kako su kazale, došle da odaju počast, mahom su bile u crnom, a neki i u majicama s likom Mladića i natpisom „HEROJ“.

Na ulazu u zgradu je bila gužva, jer nisu svi mogli da uđu, a jednu grupu je autobus dovezao iz Bosne i Hercegovine.

Među prisutnima su bili ratni vojni invalidi, borci iz Republike Srpske, kao i političari.

Na početku komemoracije kojoj je prisustvovao ministar pravde Srbije Nenad Vujić, govorio je general-pukovnik u penziji Branko Krga koji je bio komandant brigade u vreme kada i Mladić.

Mladić je „držao poučne lekcije iz teorije i prakse, posebno je ispoljavao brigu za vojnike. Govorio je da on kao vojnik neće da se meša u politiku“, rekao je Krga.

Poručio je da Mladić zaslužuje da u istoriji zauzme dostojanstveno mesto.

– General Ratko Mladić je ličnost koja zbog velikog doprinosa u odbrani svog naroda zaslužuje da u istoriji zauzme dostojanstveno mesto pored poznatih srpskih vojvoda, generala vojnika, boraca za slobodu i odbranu svoje zemlje. Večna slava generalu Mladiću! – istakao je Krga.

– General Ratko Mladić je bio veliki vođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu – rekla je poznata ruska istoričarka i akademik Jelena Guskova na komemoraciji generalu Ratku Mladiću u Domu Vojske Srbije.

– Glavne crte njegovog karaktera su čestitost, hrabrost, nepotkupljivost, pravednost i veliki profesionalizam. I sigurna sam da će general ući u istoriju srpskog naroda. U školama, na univerzitetima, proučavaće se njegova biografija – rekla je Guskova i poručila da se Srbi i Rusi ne mogu uništiti zato što će uvek biti, kako kaže, pobednici.

– Borićemo se za svoju zemlju uvek. Možda sa greškama, ali pobediti Ruse i Srbe je nemoguće. O generalu Mladiću već pevaju pesme, pričaju legende. Republika Srpska je danas živa i zdrava samo zahvaljujući vojsci Republike Srpske i generalu Ratko Mladiću – poručila je Guskova.

Na komemoraciji je bio i Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

– Ovo jeste privilegija, ali i obaveza i zadatak koji mi borci možemo da poredimo sa onima što smo ispunjavali pod njegovom komandom u Odbrambeno-otadžbinskom ratu – naglasio je Ostojić.

Za kraj se obratio general Živomir Ninković.

– Ratko je pustio suzu za svakim poginulim. Da nije bilo njega onakvog kakav jeste ne bi bilo ni Republike Srpske . Dragi moj komandante, u ovom tužnom trenutku kada se ceo srpski narod oprašta od svog najdražeg, molimo se gospodu da ti da rajsko naselje gde pravednici počivaju. Narod koji ima takve generale i vojskovođe ne može propasti – rekao je general Ninković.

Mladić će biti sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu u ponedeljak, 7. septembra, u grobnici u kojoj počiva i njegova ćerka, Ana, saopštio je njegov sin Darko Mladić na konferenciji za novinare u petak.

Pre sahrane će u ponedaljak od 7 sati kovčeg s telom Mladića biti izložen u Crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, dodao je on.

(Pančevac)