ZRNO PO ZRNO – POGAČA! Čačak – Kraljevo!
21:29
06.09.2026
ЗРНО ПО ЗРНО – ПОГАЧА!
Чачак – Краљево!
Се е можно кога вистината ќе излезе на виделина!
Ние ништо не криеме. Се сликаме, јавно разговараме и отворено кажуваме што треба да се преземе за иднината на македонската заедница во Србија и за еден нов, отворен и чесен НСМНМ.
Не трошиме буџетски пари за тајни средби. Нашата работа е јавна, а нашите сметки и финансиските извештаи се достапни за увид.
И она што е направено и потрошено на 13.08.2026 година, без разлика каде и од кого, треба да остане запишано во архивата на НСМНМ – затоа што времето и документите ја покажуваат вистината.
Ние немаме тајни контакти.
Имаме отворени разговори, средби и една јасна цел:
🤝 ЕДИНСТВО
❤️ СЛОГА
🫂 СПЛОТУВАЊЕ
🇲🇰 НОВ НСМНМ
🇲🇰 „МАТИЦА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО Р. СРБИЈА“
Зрно по зрно – погача.
Чекор по чекор – промени.
Заедно, без поделби и без страв.
За Македонците пред сè! 🇲🇰