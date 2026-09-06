ZRNO PO ZRNO – POGAČA! Čačak – Kraljevo!

ЗРНО ПО ЗРНО – ПОГАЧА!

Чачак – Краљево!

Се е можно кога вистината ќе излезе на виделина!

Ние ништо не криеме. Се сликаме, јавно разговараме и отворено кажуваме што треба да се преземе за иднината на македонската заедница во Србија и за еден нов, отворен и чесен НСМНМ.

Не трошиме буџетски пари за тајни средби. Нашата работа е јавна, а нашите сметки и финансиските извештаи се достапни за увид.

И она што е направено и потрошено на 13.08.2026 година, без разлика каде и од кого, треба да остане запишано во архивата на НСМНМ – затоа што времето и документите ја покажуваат вистината.

Ние немаме тајни контакти.

Имаме отворени разговори, средби и една јасна цел:

🤝 ЕДИНСТВО

❤️ СЛОГА

🫂 СПЛОТУВАЊЕ

🇲🇰 НОВ НСМНМ

🇲🇰 „МАТИЦА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО Р. СРБИЈА“

Зрно по зрно – погача.

Чекор по чекор – промени.

Заедно, без поделби и без страв.

За Македонците пред сè! 🇲🇰