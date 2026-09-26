RZS: Prosečna neto zarada u julu 121.346 dinara

Prosečna neto zarada u Srbiji bez poreza i doprinosa za jul 2026. godine iznosila je 121.346 dinara, saopštio je danas Republički zavod za statistiku (RZS). U istom periodu, prosečna bruto zarada iznosila je 167.402 dinara.

Medijalna neto zarada za jul iznosila je 95.036 dinara, što znači da je tačno 50 odsto zaposlenih u Srbiji ostvarilo platu do tog iznosa.

U periodu od januara do jula 2026. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, prosečna neto zarada veća je za 11,4 odsto nominalno, odnosno za 8,5 odsto realno. Bruto zarade su u istom periodu nominalno porasle za 11,3 odsto, a realno za 8,4 odsto.

Kada se posmatra isključivo jul 2026. u poređenju sa julom prethodne godine, prosečna neto plata nominalno je veća za 11,3 odsto, što predstavlja realan rast od 9,2 odsto.

Prosečna bruto zarada je u odnosu na isti mesec prošle godine nominalno veća za 11,1 odsto, odnosno za 9,0 odsto realno.

(Dnevnik.rs)