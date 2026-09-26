Politika Vesti

Vučič razgovarao telefonom sa Putinom: Tema je bila gasni aranžman i NIS

13:03

26.09.2026

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Printscreen/X/Sputnik

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Vladimirovičem Putinom, a predsednik Srbije ovaj razgovor okarakterisao je kao dobar i sadržajan.

„Tokom dugog, jednočasovnog razgovora, obuhvatii smo niz tema – bilateralne odnose, situaciju u regionu, sukob u Ukrajini, kao i sve ostale od značaja za Srbiju i Rusiju.“

„Posebno izdvajam pitanje energetske saradnje, odnosno gasni aranžman, koji ističe 30. septembra. Verujem da će, posle današnjeg razgovora, on biti produžen i da ćemo obezbediti stabilno snabdevanje gasom. Građani Srbije treba da znaju da ćemo i dalje da imamo dobru, nisku cenu gasa od 318 evra za 1000 m3, umesto da plaćamo tržišnu cenu, koja danas iznosi 868 evra“, napisao je Vučić posle razgovora.

„Razgovarali smo i o pitanju Naftne industrije Srbije, s nadom u rešenje dobro za obe strane. Zahvalio sam predsedniku Putinu i na upućivanju pomoći u gašenju požara u Srbiji i time sprečavanju štete većih razmera. Obavestio sam predsednika Ruske Federacije da sutra podnosim ostavku i izrazio zahvalnost za dosadašnju saradnju, dugu četrnaest godina, s nadom da će i budući predsednici Srbije znati da odgovorno vode spoljnu politiku naše zemlje, održavajući neku vrstu balansa prema svim faktorima na međunarodnoj sceni“, dodao je Vučić.

(RTV Pančevo)

Tagovi

gas NIS Vladimir Putin Vučić

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