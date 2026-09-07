Danas je počela prijava građana za 6.000 dinara novčane podrške

U ponoć je počela prijava punoletnih građana za 6.000 dinara jednokratne novčane naknade.

Siniša Mali je juče na svom Instagram nalogu istakao da će prijave biti moguće na portalu Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs, u periodu od 7. do 21. septembra 2026.

Prema njegovim rečima, jednokratna novčana naknada biće isplaćema punoletnim državljanima Republike Srbije. Postoje dve kategorije građana.

Građani koji imaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, ne treba da se prijavljuju za novčanu podršku države, jer pravo na novčanu naknadu ostvaruju iz Akcionarskog fonda, naveo je Mali i dodao da će njima novac biti isplaćen u utorak, 22. septembra.

Pojasnio je da će građani putem portala Uprave za trezor moći da provere da li imaju status nosioca prava na besplatne akcije, a shodno tome i da li treba da se prijavljuju.

S druge strane, punoletni građani koji nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, treba da se prijave za jednokratnu novčanu naknadu.

Isplata novčane naknade građanima koji se za nju prijavljuju biće od 23. do 25. septembra.

(RTS)