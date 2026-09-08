Svetski dan prevencije samoubistva 10. septembra: Kako pružiti podršku?

Međunarodno udruženje za prevenciju samoubistava (IASP) i SZO obeležavaju 10. septembar kao Svetski dan prevencije samoubistva (World Suicide Prevention Day – WSPD). U periodu od 2024. do 2026. godine ovaj datum je posvećen temi: „Promena narativa o samoubistvu“.

Cilj teme je podizanje svesti o važnosti promene narativa koji okružuje samoubistvo i transformacija načina na koji doživljavamo ovo složeno pitanje, navodi Zavod za javno zdravlje Pančevo na svom zvaničnom Instagram profilu.

U skladu sa ovogodišnjom temom, dato je nekoliko primera preporuka o tome na koji način možemo promeniti način na koji govorimo o samoubistvu u svakodnevnom životu:

– Proverite kako su vaši bližnji. Odvojite vreme da se javite nekome iz svoje zajednice, članu porodice, prijatelju, kolegi ili čak strancu – jer to može promeniti tok nečijeg života.

– Informišite se. Razmotrite mogućnosti za informisanje ili čak obuku o prevenciji samoubistava i podizanju svesti o toj temi, kako biste mogli da prepoznate osobe sa suicidnim mislima i ponašanjem i pružite im podršku.

– Podelite svoju priču. Osobe koje su preživele pokušaj samoubistva ili izgubile blisku osobu na taj način često imaju dragocena iskustva i mogu nam pomoći da shvatimo koliko su važne reči i postupci drugih ljudi. Deljenje sopstvene priče na bezbedan način, uz odgovarajuću podršku, može imati snažan uticaj na vas i na ljude u vašem okruženju.

– Zalažite se za podizanje svesti o mentalnom zdravlju.

Prevencija samoubistva zahteva napor mnogih: porodica, prijatelja, kolega, članova zajednice, zdravstvenih radnika, zaposlenih u obrazovanju, medija, sveštenika, političkih i državnih zvaničnika, obučenih volotnera.

Takođe, prevencija samoubistva zahteva integrisane strategije koje obuhvataju rad na individualnom i sistemskom nivou, kao i na nivou zajednice.

(Pančevac/Zjzpancevo)