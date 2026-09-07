Srbija ima novca za sva davanja: Mali najavio povećanje penzija od 1. decembra

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da očekuje da će se do kraja ove nedelje izaći sa predlogom o povećanju penzija od 1. decembra ove godine i naveo da Srbija ima novca za sva davanja i da ekonomski raste brže nego od mnogih razvijenijih i većih zemalja Evrope.

”Radimo detaljne analize i očekujem, kao što je predsednik Vučić obećao, da ćemo i sa tim izaći do kraja nedelje”, kazao je Mali.

Podsetio je da je povećana i minimalna zarada i da će od 1. januara iznositi 600 evra, dok je, kako je rekao, 2012.godine bila 15.000 dinara.

”Od vaučera, smanjenja cena lekova do povećanja plata i penzija, to dovoljno govori koliko se ulaže u životni standard i koliko se životni standard građana Srbije promenio. Sve su to delovi jedne slagalice koja se zove odgovorna ekonomska politika, uspeh koji smo na tom polju ostvarili i briga prema ljudima”, rekao je Mali za RTS.

Govoreći o trenutnom stanju u državnoj kasi, Mali je kazao da na računu imamo 560 milijardi dinara ističući da je Srbija najbrže rastuća ekonomija u Evropi sa rastom BDP-a od 3,8 odsto.

Naveo je da je javni dug 43,7 odsto, a da je prosek evrozone 89,4 odsto.

”Imamo novca za sva davanja. Uprkos velikim izazovima geopolitičkim, Srbija pokazuje ekonomski da je jaka i da ima snage ne samo da sve ovo isplati, nego da sve te udare izdrži i da raste brže nego što rastu i mnogo razvijenije i veće zemlje”, kazao je Mali.

Dodao je da je stopa rasta u evrozoni za prvu polovinu ove godine oko 0,9 odsto, dok Srbija raste 3,5- 3,6 odsto u prvoj polovini godine.

”Ubrzano dostižemo standard EU što je važno i pokazujemo ispravnost naše ekonomske politike”, naglasio je Mali.

(Objektiv/Pančevac)