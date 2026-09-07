Najveći šaranski spektakl: Stiže Carp-Cup u Sakule

Ljubitelji sportskog ribolova i prirode uskoro će imati priliku da prisustvuju jednom od najzanimljivijih događaja u regionu. Od 18. do 20. septembra ove godine održaće se prestižni „Carp-Cup“, koji već sada privlači veliku pažnju takmičara i posetilaca.

Domaćin ovog trodnevnog šaranskog spektakla biće poznata lokacija Šumski kubik u Sakulama. Takmičenje se vodi prepoznatljivim i humanim motom „Uhvati i pusti“, koji promoviše očuvanje ribljeg fonda i brigu o životnoj sredini. Pored takmičarskog dela, manifestacija je osmišljena kao mesto za druženje, razmenu iskustava i širenje fer i sportskog duha među strastvenim ribolovcima.

Ovaj sportski događaj podržan je od strane brojnih poznatih sponzora iz ribolovačke industrije, među kojima su Carpologic, Meleg Bait, Gica Mix, Carp Sistemi i MS Formula, što garantuje odličnu organizaciju i bogat prateći program.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane, kako profesionalne ribolovce tako i ljubitelje prirode, da dođu, pecaju, uživaju i budu deo ovog jedinstvenog i najvećeg šaranskog događaja u prelepom ambijentu Sakula.

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(Pančevac/S.L)