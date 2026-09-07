Objavljen konkurs za učeničke stipendije i kredite

Ministarstvo prosvete Republike Srbije objavilo je Konkurs za dodelu učeničkih stipendija i kredita za školsku 2026/2027. godinu. Za stipendije mogu da konkurišu i učenici romske nacionalnosti od prvog do četvrtog razreda srednje škole, uz ispunjavanje propisanih uslova.

Pravo na konkurisanje imaju učenici romske nacionalnosti koji pohađaju srednju školu čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Jedan od uslova je i da su razred koji trenutno pohađaju upisali prvi put, kao i da se njihovo obrazovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

Takođe, učenici moraju imati prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Prijava elektronskim putem

Kao i prethodnih godina, prijavljivanje za učeničke stipendije i kredite obavlja se elektronskim putem, preko portala Ministarstva prosvete.

Učenici koji već imaju kreiran nalog mogu se direktno prijaviti, dok je za nove korisnike potrebno prethodno registrovati profil. Nakon registracije, prijava se popunjava i podnosi elektronskim putem.

Detaljno uputstvo za registraciju naloga i način podnošenja prijave dostupno je uz objavu konkursa.

Gde potražiti pomoć?

Učenici kojima je potrebna pomoć prilikom registracije ili popunjavanja prijave mogu da se obrate osobama u svojim školama koje su zadužene za stipendije, pedagoškim asistentima, lokalnim koordinatorima za romska pitanja, kao i stručnoj službi Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.

Kompletan tekst konkursa i prateće informacije dostupni su na sajtu Ministarstva prosvete.

Rokovi za prijavu i ostali detalji konkursa trebalo bi da budu pažljivo provereni pre podnošenja prijave, kako bi učenici blagovremeno ispunili sve obaveze.

(Telegraf.rs)