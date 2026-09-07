Politika Vesti

Vlada predložila raspuštanje Skupštine: Odluka na predsedniku

15:58

07.09.2026

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Printscreen/RTS

Vlada Srbije saopštila je da je na današnjoj sednici usvojila predlog i uputila ga predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da raspusti Skupštinu i raspiše vanredne parlamentarne izbore.

Naime, premijer Srbije Đuro Macut predložio je na vanrednoj sednici Vlade Srbije raspuštanje Skupštine Srbije. Predlog premijera Srbije za raspuštanje Skupštine Srbije je neophodan korak u raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora.

 

Kako se raspisuju vanredni parlamentarni izbori u Srbiji?
Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji raspisuju se ukazom predsednika Republika uz raspuštanje Narodne skupštine. Vlada Srbije podnosi obrazloženi predlog predsedniku Republike da on raspusti Skupštinu, on ima rok da donese taj ukaz u roku od 72 sata. Druga varijanta u kojoj mogu da se raspišu vanredni parlamentarni izbori glasi da, ukoliko predsednik Vlade podnese ostavku i Narodna skupština ne izabere novu vladu u roku od 30 dana, predsednik Republike je dužan da raspusti parlament. Od trenutka raspisivanja izbora do održavanja izbora, mora da prođe najmanje 45 dana, a najviše 60 dana. Na dan raspisivanja izbora počinju rokovi za izborne radnje, za izbornu listu potrebno je skupiti 10.000 potpisa.

Tagovi

Đuro Macut raspustanje Skupštine Srbije Vlada Srbije

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