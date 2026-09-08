Južni Banat: Četiri slučaja groznice Zapadnog Nila

Na teritoriji Južnobanatskog okruga zvanično su registrovana četiri slučaja oboljevanja od groznice Zapadnog Nila. Nadležne zdravstvene službe podsećaju da se ovaj region tradicionalno smatra rizičnim područjem za prenos virusa.

„Južni Banat se tradicionalno smatra endemskom zonom i svrstava se među okruge sa prijavljenim slučajevima od ove bolesti“, navodi se u izveštaju, uz potvrdu da je „u Opštoj bolnici Pančevo trenutno potvrđena infekcija groznicom Zapadnog Nila kod 4 osobe od početka nadzora“, kaže epidemipolog dr Olivera Stanišić za RTV Pančevo.

Što se tiče njihovog zdravstvenog stanja, pacijenti su stabilno i uspešno se oporavljaju.

Od ukupnog broja obolelih, dva slučaja su zabeležena u Pančevu, jedan u Kovinu i jedan u Opovu. Lekari naglašavaju da nema mesta panici, jer velika većina komaraca u prirodi nije zaražena ovim virusom, pa samim tim ni najveći broj uboda ne dovodi do oboljevanja. Kod većine pacijenata nema simptoma ili je klinička slika veoma blaga, ali se oprez savetuje osetljivim grupama.

„Ima osoba koje su preosetljive ili imaju druge pridružene bolesti, te se javlja teža klinička slika i simptomi, kao što je encefalitis ili upala mozga“ , kaže epidemipolog dr Olivera Stanišić.

Budući da je nemoguće vizuelno prepoznati zaraženog komarca, stručnjaci apeluju na građane da obavezno primenjuju opšte mere prevencije. Preporučuje se upotreba mrežica na prozorima, klimatizacija prostora, korišćenje repelenata, izbegavanje izlaska u sumrak i svitanje, kao i nošenje garderobe sa dugim rukavima i nogavicama. Takođe, u dvorištima je potrebno redovno prazniti izvore stajaće vode, kao što su stare gume, burad ili saksije sa cvećem, kako bi se sprečilo razmnožavanje insekata.



(RTV Pančevo)