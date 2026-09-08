Novi cenovnik MUP-a za takse na snazi od 12. septembra

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmeni Uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge, a novi iznosi primenjivaće se od 12. septembra.

Po toj uredbi taksa koja predstavlja troškove izrade lične karte za lice kome je odobreno pravo na azil i koja iznosi 1.920 dinara će se primenjivati od 1. oktobra.

U ovoj uredbi je navedeno da će se od 12. septembra pored iznosa taksi propisanih za usluge izdavanja javnih isprava, ličnih dokumenata i registarskih tablica, na račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca uplaćivati i iznos koji predstavlja troškove njihove izrade i to za putnu ispravu koja se izdaje u skladu sa propisima o azilu i privremenoj zaštiti u iznosu od 5.880 dinara, a za dozvolu za privremeni boravak stranaca, odnosno jedinstvenu dozvolu i ličnu kartu za strance po 2.028 dinara, prenosi Paragraf.rs.

Uplate za vozačka dokumenta i registarske tablice za automobile

Za vozačku dozvolu uplaćivaće se 444 dinara, za probnu vozačku dozvolu 468 dinara, a 858 dinara za saobraćajnu dozvolu i 60 dinara za potvrdu o privremenoj registraciji, dok će se po 342 dinara uplaćivati za registracionu nalepnicu za unutrašnju i za spoljašnju upotrebu.

Za duplikat registarskih tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila, kao i par registarskih tablica za ta vozila od istorijskog značaja, odnosno oldtajmere i komad posebne zadnje registarske tablice za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila i teretna vozila od istorijskog značaja plaćaće se po 2.730 dinara, dok će po 1.380 dinara koštati par registarskih tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila.

Registarske tablice po izboru građana za vozilo od istorijskog značaja – oldtajmer, par, kao i komad posebne zadnje registarske tablice po izboru građana za oldtajmer i par registarske tablice i zadnja registarska tablica za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila po izboru, koštaće po 13.344 dinara.

Cene za motocikle, tricikle, četvorocikle i taksi vozila

Komad registarske tablice za motocikle i teške tricikle, kao i za mopede, lake četvorocikle i lake tricikle, kao i za priključna vozila za traktor od istorijskog značaja, odnosno oldtajmeri plaćaće se 1.392 dinara, dok će komad registarske tablice za priključno vozilo,za traktore i radne mašine i za motokultivatore od istorijskog značaja oldtajmer biti 1.560 dinara.

Registarske tablice, par za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz sa oznakom „TX“ će koštati 1.380 dinara, a toliko će se izdvajati i za komad posebne zadnje registarske tablice za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila.

Registarska tablica komad za motocikle i teške tricikle za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle, kao i registarska tablica za priključno vozilo za traktor (komad) biće po 696 dinara, a par registarskih tablica za motokultivatore, za traktore i radne mašine po 960 dinara.

Registarska tablica za priključna vozila (komad) biće 780 dinara, a registarska tablica za priključno vozilo duplikat 1.560 dinara.

(Pančevac/Paragraf.rs)