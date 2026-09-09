Nedelja ruskog dečijeg filma od 15. do 18. septembra u Pančevu, Opovu i Barandi

Osma tradicionalna manifestacija „Nedelja ruskog dečijeg filma – Čarobni svet bajke“ biće održana od 15. do 18. septembra u Opovu, Barandi i Pančevu. Tokom četiri dana organizatori su pripremili raznovrstan program namenjen najmlađima, ali i roditeljima, prosvetnim radnicima i svim ljubiteljima bajki i dečijeg stvaralaštva.

Manifestaciju organizuje Udruženje sunarodnika i prijatelja Rusije „Srbija u srcu – Rusija u duši“ iz Opova, uz grantovsku podršku Fonda „Ruski mir“ i organizacionu podršku Opštine Opovo, Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine u Srbiji i Društvenog centra Opovo.

Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za utorak, 15. septembar, u 13:00 časova u Društvenom centru Opovo u ulici Stanka Tomića 4, na uglu sa ulicom Borisa kidriča. U programu otvaranja učestvovaće učenici trećeg razreda izdvojenog odeljenja OŠ „Olga Petrov“ iz Barande – „Dugine zvezdice“, koji će izvesti „Pesmicu Čeburaške“ na ruskom i srpskom jeziku, dok će posebno iznenađenje za najmlađe biti susret sa popularnim ruskim crtanim junakom Čeburaškom, piše Glas Opova.

Nakon svečanog otvaranja, od 13:30 časova biće prikazan igrani film „Vasilisa Prekrasna“, ruska bajka iz „Zlatne kolekcije“ Državnog filmskog fonda Rusije, sa srpskim titlovima. Istog dana počinje i Međunarodni likovni konkurs „Čarobni svet bajke“, namenjen školarcima uzrasta od sedam do 14 godina, koji će trajati do 15. novembra.

Drugi dan manifestacije, 16. septembar, biće posvećen crtanim filmovima i kreativnosti. U Društvenom centru Opovo od 10:00 časova najmlađi će moći da pogledaju crtane filmove „Maša i Medved“, dok će u Nacionalnoj biblioteci „Ruska biblioteka“ u Pančevu od 12:15 časova biti održana kreativna radionica „Stvaramo sami animirani film“, posvećena ruskim tradicijama i narodnim običajima. Večernji program nastavlja se u Opovu, gde će od 18:00 časova biti prikazan igrani film „Crveni cvetić“.

Program se 17. septembra seli i u Barandu, gde će u izdvojenom odeljenju OŠ „Olga Petrov“, sa početkom u 13:45 časova, biti održana edukativna radionica „Vaspitni uticaj bajke na decu“. Radionica je namenjena deci, roditeljima, vaspitačima, nastavnicima i svima koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem dece. Istog dana, od 18:00 časova u Društvenom centru Opovo, na programu je projekcija ruske bajke „Marja Umetnica“.

Poslednjeg dana manifestacije, 18. septembra, program će biti posvećen mašti i stvaranju novih priča. U biblioteci OŠ „Dositej Obradović“ u Opovu, od 12:15 časova, biće održan literarni konkurs „Napiši svoju bajku“, namenjen učenicima osnovnih škola. Ovogodišnje izdanje „Čarobnog sveta bajke“ završiće se projekcijom igranog filma „Po štukinoj zapovesti“, koja počinje u 18:00 časova u Društvenom centru Opovo.

Sve filmske projekcije u okviru manifestacije su besplatne.

(Glas Opova)