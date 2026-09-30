Izložba u Pančevu: Korisnici Gerontološkog centra ruše predrasude

U velikom holu Gerontološkog centra Pančevo u ponedeljak, 12. oktobra biće svečano otvorena nesvakidašnja izložba radova pod nazivom „Godine nisu prepreka već izvor snage“. Posetioci će imati priliku da vide bogatu postavku unikatnih radova koji su nastali kao plod kreativnosti, truda i posvećenosti korisnika ovog centra tokom redovnih radno-okupacionih terapija.

Svečano otvaranje zakazano je za 11 časova, a manifestaciju će dodatno uveličati i sami korisnici ustanove, koji su u okviru muzičke i folklorne sekcije pripremili kratku, prigodnu priredbu za sve goste.

Spoj umetnosti, ručnog rada i folklora

Ova jedinstvena postavka predstavlja krunu višemesečnog rada nekoliko sekcija koje aktivno funkcionišu unutar ustanove na Vojvođanskom bulevaru broj 1. Na izložbi će biti predstavljeni:

Autentični umetnički radovi članova likovne sekcije

Unikatne rukotvorine nastale na kreativnoj sekciji za ručni rad

Tradicionalne melodije i igre u izvođenju muzičko-folklorne sekcije

Iza kompletne organizacije i stručnog vođenja ovih aktivnosti stoji Hani Šopov, visoko strukovni radni terapeut Gerontološkog centra Pančevo, koji zajedno sa najstarijim sugrađanima svakodnevno radi na otkrivanju i negovanju njihovih talenata.

Godine kao izvor snage za mentalno i fizičko zdravlje

Glavni cilj ove manifestacije jeste da pošalje snažnu poruku javnosti da treće doba i godine ne predstavljaju nikakvu kočnicu za kontinuirano usavršavanje, već naprotiv – mogu biti nepresušan izvor nove snage. Kreativno izražavanje i radna terapija unutar centra prepoznati su kao ključni alati za jačanje kolektivne sigurnosti, međusobnog poverenja i očuvanja identiteta.

Aktivno učešće u društvenom životu i stvaralaštvo dokazano pomažu starijim osobama da se lakše nose sa životnim izazovima, što je od neprocenjivog značaja za očuvanje stabilnosti njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja. Izložba će trajati od 12. do 20. oktobra, a ulaz je potpuno besplatan i slobodan za sve zainteresovane građane koji žele da podrže pančevačke penzionere.

(Pančevac)