Više od milion građana prijavilo se za 6.000 dinara

Za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara prijavilo se više od milion građana, saopštilo je danas Ministarstvo finansija i podsetilo da pravo na ovu novčanu naknadu ostvaruju punoletni državljani Republike Srbije koji ispunjavaju propisane uslove.

„Građani koji imaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije ne treba da se prijavljuju, jer se njihova isplata realizuje iz sredstava Akcionarskog fonda. Nosioci prava novac će dobiti po tom osnovu, a isplata je predviđena za 22. septembar“, navedeno je na Instagram nalogu Ministarstva.

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Za građane koji nemaju status nosioca prava, prijava se podnosi elektronskim putem preko portala Uprave za trezor.

Prilikom prijave potrebno je da imaju važeću ličnu kartu i da ispunjavaju uslove – da su državljani Republike Srbije, da imaju prebivalište u Srbiji i da su na dan stupanja na snagu zakona, 1. septembra, imali navršenih 18 godina.

Iz Ministarstva navode da su prijave moguće do 21. septembra, a isplata građanima koji se dodatno prijavljuju biće realizovana od 23. do 25. septembra.

Status prijave građani mogu da provere na istom portalu, u delu „Provera statusa prijave“, dok je za eventualne probleme dostupna opcija „Prijava problema“.

Posebno napominju da će pojedinim kategorijama građana koji ispunjavaju uslove – korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, nosiocima prava i korisnicima novčane socijalne pomoći, kao i licima koja se nalaze u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija – naknada biti isplaćena bez podnošenja prijave.

Građani koji se prijavljuju imaju rok od godinu dana da podignu novac, dok za nosioce prava na besplatne akcije nema vremenskog ograničenja za podizanje naknade.

(Pančevac/Bizportal)