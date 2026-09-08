Vučić: Sutra u 12 saopštavam odluku o raspisivanju izbora, izbori će biti 25. oktobra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sutra u 12 časova saopštiti odluke o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, koji će biti održani 25. oktobra.

Vučić je rekao da je do njega stigao obrazloženi predlog Vlade o raspuštanju Skupštine.

“Stigao je predlog. Sad bi trebalo da donesem dve odluke u skladu sa Ustavom i Zakonom o predsedniku. Prva je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije, druga je odluka o raspisivanju izbora. I saopštiću obe odluke i ukaz i ovu odluku sutra tačno u 12:00. Izbori će biti održani u Srbiji 25. oktobra”, naveo je Vučić za RTS.