U Vršcu danas počelo bojevo gađanje pripadnika pančevačke policije

IZAŠAO „PANČEVAC”: Hitno prostudirati!
14:02
10.09.2026
Na strelištu „Veliki kalemom“ u Vršcu tokom septembra i početkom oktobra biće organizovano bojevo gađanje pripadnika Policijske uprave Pančevo. Gađanje će se izvoditi od 10. septembra do 2. oktobra 2026. godine, radnim danima, kao i u subotu 26. septembra, u periodu od 8 do 15 časova, saopštio je Grad Vršac.
„Tokom navedenih termina prostor strelišta biće obezbeđen, a građanima se savetuje da se ne kreću i ne zadržavaju u neposrednoj blizini strelišta, kao i da poštuju postavljena upozorenja i uputstva nadležnih službi. Ove mere sprovode se kako bi se gađanje odvijalo bezbedno i bez rizika po građane“, saopštio je Grad Vršac.
(eVršac)
14:02
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