Ekološki i ekonomski iskorak:

Grad Vršac ostvario je izuzetan uspeh na konkursu Ministarstva zaštite životne sredine, gde su mu odobrena finansijska sredstva u iznosu od 27.717.600 dinara. Novac je dodeljen za realizaciju kapitalnog projekta „Unapređenje sistema upravljanja građevinskim otpadom na teritoriji grada Vršca“, koji je uvršten na konačnu rang-listu projekata odobrenih za sufinansiranje u ovoj godini.

Ova značajna bespovratna sredstva biće iskorišćena za nabavku savremene mobilne drobilice. Mašina je primarno namenjena za obradu građevinskog otpada i materijala koji nastaje prilikom rušenja i rekonstrukcije objekata. Zahvaljujući visokoj mobilnosti, postrojenje će moći efikasno da se koristi na različitim kritičnim lokacijama, kako u samom gradskom jezgru Vršca, tako i u svim pripadajućim naseljenim mestima.

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović istakla je važnost ove investicije za lokalnu zajednicu, naglasivši da grad po prvi put dobija sopstveni kapacitet za ovu vrstu ekološke obrade. „Ovo je za nas veoma značajna investicija jer Vršac prvi put dobija sopstveni kapacitet za ovakvu vrstu obrade građevinskog otpada. Umesto da velike količine krupnog materijala samo transportujemo i odlažemo, moći ćemo da ga usitnimo na samoj lokaciji, značajno smanjimo njegovu zapreminu i time čitav proces učinimo bržim, efikasnijim i ekonomičnijim“, izjavila je Mitrović.

Ona je dodala da će mašina imati ključnu ulogu u trajnom uklanjanju divljih smetlišta sa građevinskim otpadom, što je višedecenijski problem lokalnih samouprava. Prerada ovog materijala omogućiće njegovu ponovnu upotrebu u građevinske svrhe tamo gde je to moguće, umesto da u celosti završi na deponiji. Time se direktno štiti životna sredina, smanjuju troškovi transporta i odlaganja, te uvodi održiv sistem cirkularne ekonomije na teritoriji celog grada.

(Pančevac/S.L)