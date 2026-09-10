Setva uljane repice otežana zbog suše: Koje je rešenje za poljoprivrednike?

Iako je optimalni rok za setvu uljane repice počeo i traje do 20. septembra, njive širom Vojvodine i centralne Srbije uglavnom su prazne. Višemesečna suša učinila je zemlju tvrdom i nepogodnom za obradu, stavljajući paore pred tešku odluku: rizikovati i sejati „u prašinu“ ili čekati kišu koja nikako da stigne.

Setva uljane repice, jedne od najvažnijih uljarica, ove godine počinje u izuzetno teškim uslovima. Zbog suše koja traje mesecima, priprema zemljišta je ozbiljno otežana, a radovi na njivama su praktično zaustavljeni.

Dok su neki poljoprivrednici već obavili setvu, većina čeka prve ozbiljnije padavine kako bi stvorili minimalne uslove za nicanje i razvoj useva.

Gostujući u emisiji „Dobro jutro Vojvodino“ na Radio-televiziji Vojvodine, dr Ana Marjanović-Jeromela, naučna savetnica sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, istakla je da se optimalni rok za setvu ne sme posmatrati strogo kalendarski, već u skladu sa konkretnim uslovima na terenu.

Čekanje na kišu kao jedino rešenje

Prema rečima dr Marjanović-Jeromele, trenutni problem nije samo nedostatak vlage u površinskom, već i u dubljim slojevima zemljišta, što pripremu čini gotovo nemogućom.

„Poljoprivrednici su u velikoj dilemi. S jedne strane, vreme prolazi, a sa druge, setva u potpuno suvo zemljište nosi ogroman rizik“, objasnila je ona.

Na pitanje koliko je kiše potrebno da bi se radovi nastavili, ona navodi da bi i manja količina padavina, između 10 i 30 litara po metru kvadratnom, mogla biti dovoljna za početak pripreme. Ipak, za idealne uslove i sigurno nicanje, bilo bi potrebno između 50 i 100 litara.

Stručnjaci i iskusni ratari saglasni su u jednom – ne treba sejati u prašinu, već sačekati kišu, ali se istovremeno postavlja pitanje koliko dugo se može čekati, a da kasnija setva ne donese još veći rizik, piše RTV.

Kvalitet setve važniji od brzine

Dr Marjanović-Jeromela naglašava da je kvalitet setve presudan za uspeh proizvodnje uljane repice. To podrazumeva ravnomernu i ujednačenu setvu, koja će omogućiti biljkama da u optimalnom stanju uđu u zimski period i budu otpornije na napade štetočina.

„Uljana repica je sitnosemena biljka sa značajnim energetskim rezervama. Zbog toga zahteva izuzetno kvalitetnu pripremu zemljišta, ujednačenu dubinu setve i dobar kontakt semena sa zemljištem“, poručila je ona.

Dodatni savet poljoprivrednicima je da izbegavaju prekomerne prolaske mehanizacije, jer svaki prolaz dodatno isušuje već ispošćeno zemljište. U ovakvim uslovima, strpljenje i primena stručnih saveta ključni su faktori koji će odrediti sudbinu ovogodišnjeg roda uljane repice na vojvođanskim poljima.

(Rtv.rs)