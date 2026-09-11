Ova grupa građana dobija 65.000 dinara od 1. oktobra: Stupa na snagu novi zakon, proverite da li imate pravo

Od 1. oktobra počinje primena novog zakona koji roditeljima negovateljima donosi mesečnu naknadu od 65.000 dinara, ali uslove za ostvarivanje ovog prava neće ispunjavati svi.

Novi Zakon o roditeljima negovateljima prvi put sistemski uređuje položaj onih koji napuštaju posao zbog celodnevne brige o članu porodice, a primena počinje 1. oktobra 2026.

Predviđena je mesečna naknada od 65.000 dinara, uz uplatu zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, što priznaje i radni staž.

Pravo imaju roditelji koji žive sa detetom ili punoletnim članom porodice kome je potrebna neprekidna pomoć, a zahtev se podnosi elektronski ili u centru za socijalni rad.

Usvajanjem novog Zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima, država po prvi put sistemski rešava položaj građana koji su prinuđeni da napuste posao kako bi se posvetili celodnevnoj brizi o članu porodice. Primena ovog propisa počinje 1. oktobra 2026. godine, a mnogim porodicama doneće dugoočekivanu finansijsku i socijalnu sigurnost.

Naknada, zdravstveno osiguranje i penzijski staž

Glavna novina jeste to što podrška države ne podrazumeva samo novčanu pomoć. Osobe sa statusom roditelja negovatelja primaće naknadu od 65.000 dinara mesečno, ali će im uz to biti uplaćivani i doprinosi za zdravstveno, kao i penzijsko i invalidsko osiguranje. Na taj način se osobama koje zbog tuđe nege ne mogu da rade formalno priznaje radni staž.

Ko ima pravo na status roditelja negovatelja?

Pravo na ovu podršku ima roditelj koji živi u istom domaćinstvu sa detetom ili punoletnim članom porodice kojem je, usled fizičkog, senzornog, intelektualnog invaliditeta ili zdravstvenog stanja, neophodna neprekidna pomoć drugog lica.

Da bi ostvario ovo pravo, podnosilac zahteva mora da ispunjava i sledeće uslove: Da nije u radnom odnosu niti radno angažovan po drugom osnovu;

Da ne obavlja preduzetničku ili samostalnu delatnost;

Da nije korisnik penzije.

Kako i gde se podnosi zahtev?

Procedura prijave počinje 1. oktobra, a zahtevi će moći da se predaju na dva načina:

Elektronskim putem, preko specijalizovane evidencije za roditelje negovatelje;

Lično, u nadležnom Centru za socijalni rad prema mestu prebivališta.

Nakon što se priloži kompletna dokumentacija, Centar za socijalni rad ima zakonski rok od 15 dana da donese rešenje o prihvatanju zahteva.

(mondo.rs)