Besplatan prevoz za učenike i starije od 65 godina

Opština Bela Crkva je i ove godine obezbedila besplatan prevoz za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Bela Crkva. Svi sugrađani stariji od 65 godina, bilo da su penzioneri ili ne, ostvaruju pravo na besplatan prevoz na utvrđenim međumesnim linijama opštinskog prevoza, prenosi BCinfi.

Besplatan školski prevoz dece, osnovaca i srednjošlolaca kao i starijih od 65 godina na teritoriji opštine Bela Crkva vrši DJUP „Belocrvanska jezera“. Takođe, ovo preduzeće vrši besplatan prevoz dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju do škole „Jelena Varjaški“ u Vršcu.

Sve ove mere sprovode se sa ciljem da nijedan građanin opštine Bela Crkva ne ostane zapostavljen i da se obezbedi ravnomerna podrška i đacima i penzionerima.

„Sveobuhvatne socijalne mere, stabilno budžetsko planiranje i kontinuirana podrška učenicima i penzionerima u opštini Bela Crkva nisu slučajnost, već direktan rezultat odgovorne i domaćinske politike Srpske napredne stranke. Zahvaljujući politici mira, stabilnosti i ekonomskog razvoja predsednika Aleksandra Vučića, naša lokalna samouprava danas ima stabilne javne finansije koje omogućavaju da se na prvom mestu nađe briga o čoveku – od naših najmlađih do najstarijih sugrađana. Srpska napredna stranka u Beloj Crkvi ostaje čvrsto na putu rada, razvoja i svakodnevne borbe za bolji život svih naših građana“ – rekla je predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar.

(Pančevac/BCinfo)