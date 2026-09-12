Vozači, oprez: Kombajni i traktori sve češće na putevima

Berba kukuruza i jesenji poljoprivredni radovi su u punom jeku, što znači da na lokalnim i regionalnim putevima od Opova do Barande, Sakula i Sefkerina znatno češće susrećemo kombajne, traktore sa teškim prikolicama i drugu masivnu mehanizaciju. Dinamika saobraćaja se ovih dana drastično menja, pa je međusobno razumevanje vozača ključno da bi svi bezbedno stigli do svojih odredišta, prenosi Glas Opova.

Najveći izazov za vozače putničkih automobila predstavlja razlika u brzini i gabaritima vozila na putu. Dok se automobili van naselja kreću uobičajenim brzinama, kombajni sa hederima i natovareni traktori često ne prelaze 30 kilometara na čas. Na našim lokalnim deonicama, ova masivna mehanizacija zauzima veći deo kolovozne trake i ostavlja minimalan prostor za mimoilaženje. Zbog toga se od vozača automobila zahteva izuzetno strpljenje, izbegavanje rizičnih preticanja na nepreglednim krivinama i obavezno držanje bezbednog odstojanja, jer traktori mogu naglo usporiti radi skretanja na atarske puteve.

Dodatni faktor rizika u ovom periodu predstavljaju i sami uslovi na kolovozu. Činjenica je da radni dan poljoprivrednika traje od ranog jutra do kasnog mraka, jasno je da smanjena vidljivost zahteva maksimalnu koncentraciju i oprezno prilagođavanje brzine uslovima na putu.

Sa druge strane, velika odgovornost leži i na samim poljoprivrednicima i vozačima mehanizacije. Osnovni preduslov za bezbednost je ispravna svetlosna signalizacija, pri čemu je uključeno žuto rotaciono svetlo veoma važno, jer je to često jedino blagovremeno upozorenje vozačima koji dolaze u susret. Pored toga, iako je u jeku sezone to dodatni napor, Zakon o bezbednosti saobraćaja jasno nalaže obavezno čišćenje točkova pre uključivanja na asfaltni put. Znak dobre volje i kolegijalnosti na putu svakako je i povremeno pomeranje udesno na pogodnim proširenjima, kako bi se propustila kolona vozila koja se neizbežno stvara iza sporih poljoprivrednih mašina.

U vreme berbe, putevi u opštini Opovo su žila kucavica i za lokalnu privredu i za svakodnevni život građana. Bezbednost na njima nije stvar puke sreće, već isključivo zajedničke odgovornosti. Uz malo više strpljenja za volanom automobila i nešto više pažnje pri pripremi mehanizacije za javni saobraćaj, obezbedićemo da se ovogodišnja jesenja sezona na našim njivama završi uspešno, a na našim putevima potpuno bezbedno.

(Glas Opova)