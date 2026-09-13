Jesenja kretanja planeta: Nedeljni horoskop od 14. do 21. septembra

Ovan

❤️ Ljubav: Ulazite u period u kojem partner zahteva više pažnje. Slobodni Ovnovi mogu preko poslovnih kontakata upoznati nekoga ko će ih fascinirati svojom inteligencijom, dok zauzeti moraju da izbegavaju tvrdoglavost sredinom nedelje.

💼 Posao: Početak nedelje donosi ozbiljan pomak u pregovorima. Očekujte potpisivanje važnog ugovora ili definisanje novih uslova rada koji vam idu u prilog.

🍏 Zdravlje: Moguća je prolazna napetost u ramenima i vratu. Uvedite lagane vežbe istezanja.

📌 Savet: Slušajte pažljivo reči saradnika, detalji kriju ključ uspeha.

Bik

❤️ Ljubav: Harmonija i stabilnost obeležiće prvu polovinu nedelje. Slobodni Bikovi su skloni maštanju o osobi iz prošlosti, dok zauzeti planiraju važne korake u vezi sa zajedničkim životom ili porodicom.

💼 Posao: Finansijski segment se popravlja. Sredinom nedelje stiže dugo očekivani priliv novca ili potvrda o bonusu, ali izbegavajte nepotrebne troškove za vikend.

🍏 Zdravlje: Odlična vitalnost, ali pripazite na grlo i izbegavajte previše hladne napitke.

📌 Savet: Nemojte odmah odbacivati tuđe ideje samo zato što se razlikuju od vaših.

Blizanci

❤️ Ljubav: Komunikacija sa partnerom biće dinamična, ali krajem nedelje mogući su mali nesporazumi zbog sitnica. Slobodni Blizanci će biti izuzetno privlačni i flertovaće na svakom koraku.

💼 Posao: Bićete zatrpani mejlovima i sastancima. Dobra organizacija na početku nedelje spasiće vas od haosa i kašnjenja sa rokovima.

🍏 Zdravlje: Moguća je prolazna nesanica usled prevelike mentalne aktivnosti. Smanjite ekrane uveče.

📌 Savet: Fokusirajte se na prioritetne zadatke i ne preuzimajte tuđe obaveze na sebe.

Rak

❤️ Ljubav: Emocije su duboke, a vi ste skloni povlačenju u svoj svet. Partner će pokazati puno razumevanja i pružiti vam podršku. Slobodni Rakovi mogu osetiti hemiju sa osobom koja im je do sada bila samo prijatelj.

💼 Posao: Intuicija vas vodi ka pravim rešenjima. Odličan je period za završavanje zaostalih pravnih ili administrativnih pitanja koja su vas kočila.

🍏 Zdravlje: Osetljiv stomak i organi za varenje. Hranite se laganije i redovnije.

📌 Savet: Postavite jasne granice ljudima koji pokušavaju da iskoriste vašu empatiju.

Lav

❤️ Ljubav: Nalazite se u centru pažnje i vaša harizma nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Zauzeti Lavovi unose osveženje u odnos kroz zajednički izlazak, dok slobodni mogu očekivati uzbudljivo novo poznanstvo.

💼 Posao: Vaš trud konačno dolazi na naplatu. Nadređeni prate vaš rad i sredinom nedelje možete očekivati pohvalu ili ponudu za prelazak na bolju poziciju.

🍏 Zdravlje: Puni ste energije, ali ne preskačite vreme za kvalitetan odmor.

📌 Savet: Podelite zasluge sa timom; to će vam dugoročno podići ugled.

Devica

❤️ Ljubav: Skloni ste preteranom kritikovanju partnerovih postupaka, što može izazvati zahlađenje odnosa za vikend. Slobodne Device analiziraju osobu koja im šalje signale, plašeći se greške.

💼 Posao: Vaša preciznost je na maksimumu. Idealna je nedelja za sređivanje finansijskih knjiga, planiranje budžeta i definisanje strategije za predstojeći mesec.

🍏 Zdravlje: Moguć je manji pad imuniteta krajem nedelje. Pojačajte unos vitamina i minerala.

📌 Savet: Opustite se i prihvatite da stvari ne moraju uvek biti savršene da bi bile dobre.

Vaga

❤️ Ljubav: Pred vama je prelepa nedelja za ljubav. Odnos sa partnerom je pun nežnosti i balansa. Slobodne Vage plene izgledom i mogu privući osobu koja se bavi umetnošću ili javnim poslom.

💼 Posao: Diplomatski pristup donosi vam pobedu u važnim poslovnim pregovorima. Uspešno ćete rešiti konflikt između dvojice kolega i stabilizovati atmosferu u timu.

🍏 Zdravlje: Bubrezi i urinarni trakt mogu biti osetljiviji. Pijte više vode i čajeva.

📌 Savet: Iskoristite povoljan period da donesete odluke koje ste dugo odlagali.

Škorpija

❤️ Ljubav: Strasti su naglašene, ali sa njima dolazi i blaga ljubomora. Pokušajte da verujete partneru kako ne biste stvorili tenziju. Slobodne Škorpije privlači mistična i zauzeta osoba.

💼 Posao: Fokusirani ste i ne dozvoljavate nikome da vas ometa. Očekuje vas uspešno rešavanje komplikovanog finansijskog pitanja ili investicije.

🍏 Zdravlje: Odlična regenerativna sposobnost organizma, ali izbegavajte preveliki fizički napor.

📌 Savet: Kanališite višak energije kroz intenzivan trening ili kreativan rad.

Strelac

❤️ Ljubav: Žudite za slobodom i novim iskustvima, što partner može protumačiti kao distanciranje. Slobodni Strelčevi mogu ući u zanimljiv flert sa osobom koja živi u drugom gradu ili inostranstvu.

💼 Posao: Otvaraju vam se novi horizonti. Nedelja je odlična za sklapanje međunarodnih partnerstava ili pokretanje projekata vezanih za edukaciju i marketing.

🍏 Zdravlje: Čuvajte jetru i izbegavajte previše masnu hranu i alkohol tokom druženja.

📌 Savet: Budite optimistični, ali ostanite realni kada su u pitanju finansijska obećanja.

Jarac

❤️ Ljubav: Delujete rezervisano i hladno, iako u vama gore jake emocije. Pokažite partneru toplinu kroz sitna dela pažnje, jer reči ionako nisu vaš jači adut.

💼 Posao: Vaša posvećenost poslu donosi stabilne i dugoročne rezultate. Sredinom nedelje rešićete važno imovinsko ili nasledno pitanje koje vas je opterećivalo.

🍏 Zdravlje: Osetljivi su zglobovi i kolena. Unosite više kalcijuma i magnezijuma.

📌 Savet: Dozvolite sebi malo zabave za vikend; posao može da sačeka.

Vodolija

❤️ Ljubav: Potrebna vam je podrška partnera za vaše neobične ideje, a ako je ne dobijete, sledi prolazno zahlađenje. Slobodne Vodolije privlače ljude svojim nekonvencionalnim razmišljanjem.

💼 Posao: Odličan period za rad sa modernim tehnologijama, inovacije i timski rad. Ideje koje predložite na sastancima biće odlično prihvaćene od strane mlađih saradnika.

🍏 Zdravlje: Moguća je nervoza i napetost. Pronađite vreme za meditaciju ili boravak pored vode.

📌 Savet: Budite spremni na kompromise kako biste sačuvali mir u timu.

Ribe

❤️ Ljubav: Sanjarite i skloni ste da idealizujete partnera, što vas može dovesti do blagog razočaranja kada se suočite sa realnošću. Slobodne Ribe mogu obnoviti kontakt sa nekim preko društvenih mreža.

💼 Posao: Kreativni ste, ali vam fali praktičnosti ove nedelje. Dobro proverite sve detalje u dokumentima pre potpisivanja kako biste izbegli administrativne greške.

🍏 Zdravlje: Podložni ste psihosomatskim tegobama usled stresa. Čuvajte svoj unutrašnji mir.

📌 Savet: Postavite jasne granice ljudima koji pokušavaju da iskoriste vašu dobrotu na poslu.

(Društvene mreže)