Kovačica: Besplatni ultrazvučni pregledi dojki 10. septembra

U Kovačici će u četvrtak, 10. septembra, biti organizovani besplatni ultrazvučni pregledi dojki u okviru humanitarne akcije Udruženja „Heroine“, pod sloganom „Kontrola je u tvojim rukama“.

Putujuća ordinacija, opremljena ultrazvučnim aparatom, biće dostupna pacijentkinjama od 14 do 20 časova. Pored pregleda, žene će imati mogućnost i besplatne konsultacije sa radiologom.

Kako bi se izbegle gužve, zainteresovane građanke mogu unapred da zakažu okvirni termin pozivom na broj telefona Opštine Kovačica 013/661-122.

Ultrazvučni pregledi namenjeni su ženama do 50 godina starosti. Za žene starije od 50 godina u okviru ovog karavana nije predviđen ultrazvučni pregled, budući da organizatori za tu starosnu grupu upućuju na mamografiju.

Karavan „Kontrola je u tvojim rukama“ obilazi više opština širom Srbije sa ciljem da preventivni pregledi budu dostupniji ženama i da se dodatno ukaže na značaj redovnih kontrola.

Projekat realizuje Udruženje „Heroine“, a Opština Kovačica poziva zainteresovane sugrađanke da iskoriste mogućnost besplatnog pregleda i na vreme zakažu svoj termin.

(Pančevac/RTV Kovačica)