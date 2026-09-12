Vikend program u Debeljači: U nedelju radna akcija i sportsko takmičenje

U Debeljači će u nedelju, 13. septembra, biti održana radna akcija na uređenju sela, a ljubitelje sporta očekuje i prvenstveni kuglaški susret. Dva događaja okupiće meštane kroz zajednički rad i sportsko nadmetanje.

Program počinje u 9 časova radnom akcijom na uređenju sela. Okupljanje učesnika zakazano je u centru Debeljače, a akciju organizuje Udruženje „Malo selo velikog srca“.

Sportski deo programa počinje u 16 časova, kada će biti odigran prvenstveni kuglaški meč između domaćeg Kuglaškog kluba „Spartak“ iz Debeljače i ekipe „13. maj“ iz Novog Sada. Meč će biti odigran u prostorijama Kuglaškog kluba „Spartak“, koji je ujedno i organizator ovog susreta.

(RTV Kovačica)