Eskalacija u Prištini: Demonstranti probili zaštitnu ogradu ispred sedišta EULEX-a

Situacija u Prištini naglo je eskalirala nakon što su Specijalizovana veća u Hagu izrekla prvostepenu presudu bivšim čelnicima Oslobodilačke vojske Kosova na ukupno 81 godinu zatvora. Gnevna grupa demonstranata okupila se ispred glavnog sedišta Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), izražavajući oštro nezadovoljstvo odlukom suda.

Na video-snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se kako okupljena masa, noseći obeležja i zastave OVK, nasilno probija prvu zaštitnu ogradu ispred samog kompleksa EULEX-a.

Kosovske policijske snage i pripadnici obezbeđenja misije morali su hitno da intervenišu kako bi zaustavili najagresivnije učesnike protesta i sprečili njihov upad u unutrašnjost zgrade. Zvaničnih informacija o povređenima ili privedenima za sada nema.

Organizacije proistekle iz bivše OVK i pristalice osuđenih od ranije tvrde da je čitav sudski postupak nepravedan i politički motivisan. Zbog burnih reakcija javnosti i visokih tenzija širom Kosova, sve domaće bezbednosne službe, kao i međunarodne misije, podigle su stepen borbene gotovosti i pripravnosti na najviši nivo zbog rizika od nastavka i širenja nemira.

Podsećamo, bivši predsednik Kosova Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na po 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, dok je Redžep Seljimi dobio 13 godina robije. Reč je o prvostepenoj presudi, a advokati odbrane već su najavili ulaganje žalbi.

Neredi u Hagu nakon prvostepene presude bivšim vođama OVK

Tačiju i Krsnićiju po 25 godina zatvora, Veseljiju 18, a Seljimiju 13