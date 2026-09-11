Pritvor za osumnjičenog iz Starčeva da je aktivirao bombu

Na predlog VJT u Pančevu određen je pritvor do 30 dana P. V. (35), osumnjičenom da je u Starčevu 17. jula aktivirao bombu, usled čega su dva muškarca nastradala.

Viši sud u Pančevu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor u trajanju do 30 dana osumnjičenom P.V. (1991) iz Starčeva da je 17. jula aktivirao ručnu bombu u dvorištu kuće, usled čega su dva muškarca poginula.

Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog P.V. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno nošenje eksplozivnih materija.

Na teret mu se stavlja izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju više od deset godina, a način izvršenja i posledica krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 17. jula, oko 21.50 časova, nosio eksplozivno sredstvo – ručnu bombu koju je aktivirao u dvorištu kuće u Starčevu. Na taj način je usled dejstva eksplozije lišio života dva lica, i to D.P. (1995) iz Banatskog Brestovca, koji je poginuo na mestu događaja, i A.F. (1986) iz Starčeva, koji je preminuo 18. jula u zdravstvenoj ustanovi, saopštilo je VJT u Pančevu.

(Pančevac)