Južni Banat

Završena modernizacija saobraćajnica u Beloj Crkvi

Projekat je realizovala Opština Bela Crkva uz finansijsku podršku Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

17:00

13.09.2026

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Foto: Bela Crkva

Obiman projekat modernizacije saobraćajnica na teritoriji opštine Bela Crkva uspešno je završen. Time su obezbeđeni znatno bolji uslovi za odvijanje saobraćaja i veća bezbednost za sve učesnike. Projekat je realizovala Opština Bela Crkva uz finansijsku podršku Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

U opštini Bela Crkva završeni su obimni radovi na rehabilitaciji kolovoza u sedam frekventnih ulica: Svetosavskoj, Save Munćana, Miletićevoj, Jovana Popovića, Karađorđevoj, Masarikovoj i ulici Lole Ribara izjavila je predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar, prenosi RTV Pančevo.

Temeljni radovi na obnovi saobraćajnica u Beloj Crkvi obuhvatili su uklanjanje dotrajalog sloja asfalta i stare podloge, ugradnju nove podloge od drobljenog kamena i postavljanje nosećeg sloja asfalta. Pored toga, urađeni su nivelisanje i izrada novih betonskih okvira kanalizacionih šahti.

Stvaranjem modernije i sigurnije saobraćajne mreže, Opština Bela Crkva uspešno zaokružuje važnu investiciju koja učesnicima u saobraćaju donosi veću bezbednost, a svim meštanima trajno kvalitetniji i udobniji svakodnevni život.

(RTV Pančevo)

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