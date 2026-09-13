Završena modernizacija saobraćajnica u Beloj Crkvi

Projekat je realizovala Opština Bela Crkva uz finansijsku podršku Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

Obiman projekat modernizacije saobraćajnica na teritoriji opštine Bela Crkva uspešno je završen. Time su obezbeđeni znatno bolji uslovi za odvijanje saobraćaja i veća bezbednost za sve učesnike. Projekat je realizovala Opština Bela Crkva uz finansijsku podršku Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

U opštini Bela Crkva završeni su obimni radovi na rehabilitaciji kolovoza u sedam frekventnih ulica: Svetosavskoj, Save Munćana, Miletićevoj, Jovana Popovića, Karađorđevoj, Masarikovoj i ulici Lole Ribara izjavila je predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar, prenosi RTV Pančevo.

Temeljni radovi na obnovi saobraćajnica u Beloj Crkvi obuhvatili su uklanjanje dotrajalog sloja asfalta i stare podloge, ugradnju nove podloge od drobljenog kamena i postavljanje nosećeg sloja asfalta. Pored toga, urađeni su nivelisanje i izrada novih betonskih okvira kanalizacionih šahti.

Stvaranjem modernije i sigurnije saobraćajne mreže, Opština Bela Crkva uspešno zaokružuje važnu investiciju koja učesnicima u saobraćaju donosi veću bezbednost, a svim meštanima trajno kvalitetniji i udobniji svakodnevni život.

(RTV Pančevo)