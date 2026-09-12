Plate rastu za 8%, a penzije za 7,5%: Evo ko je dobio najveće povećanje

Od 1. decembra plate u javnom sektoru biće povećane osam odsto, u socijalnoj zaštiti 12 odsto. Penzije će rasti od 7,5 odsto. To je saopštio predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavljajući nove mere za poboljšanje životnog standarda građana.

Predsednik Vučić rekao je da će od 1. decembra penzije biti povećane za 7,5 odsto i ukazao da se nastavlja kontinuiran rast penzija.

„Trudimo se da nam penzije prate plate, razmišljamo o budućnosti, a ne o izborima“, kaže Vučić.

“Za one koji imaju penziju 40.000 dinara, penzija će biti 43. 000 dinara. Za one koji imaju penziju 50.000, biće 53.750 dinara, za one koji imaju 30.000, biće 32. 500“, rekao je Vučić u Palati “Srbija“ gde je predstavio nove mere za poboljšanje životnog standarda.

Vučić je rekao da će u proseku sa 486 evra penzije porasti na više od 520 evra.

Dodao je i da za tri dana za penzionere kreće isplata od 20.000 do 35. 000 dinara, a od 22. septembra počinje isplata dodatnih 6.000 dinara.

Povećanje plata u javnom sektoru za 8 odsto do 12%

Od 1. decembra plate u javnom sektoru će porasti za osam odsto, dok će zaposlenima u socijalnoj zaštiti, odnosno u centrima za socijalni rad, domovima za stare, plate biti uvećane za 12 odsto, naveo je predsednik. To je najveće najavljeno povećanje u javnom sektoru.

– Ti ljudi rade izuzetno težak posao. Zaboravljali smo ih prethodnih godina, ja im se izvinjavam -, rekao je Vučić.

Istakao je da međugodišnja inflacija neće biti veća od tri odsto, pa će uvećanje biti značajno.

„Prosečna plata u decembru 1.200 evra“

Predsednik Srbije je istakao da je minimalna zaštita uvek mač sa dve oštrice. Pokrivenost potrošačke korpe 2012. 65 odsto, sada sa minimalcem može da se pokrije više od potrošačke korpe.

(Blic)