Pančevo ide napred, povratak u prošlost nije opcija

Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Aleksandar Stevanović izjavio je da su predstojeći izbori najvažniji u 21. veku jer predstavljaju direktan izbor između stabilnosti i potpunog povratka u ekonomsku prošlost

Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Aleksandar Stevanović izjavio je u emisiji „Intervju“ na TV Pančevo da su predstojeći izbori, zakazani za 25. oktobar, najvažniji u 21. veku jer predstavljaju direktan izbor između stabilnosti i potpunog povratka u ekonomsku prošlost.

Stevanović je naglasio da izborna lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ garantuje nastavak kontinuiteta razvoja, dok opozicija, koja se krije iza takozvane studentske liste, nudi isključivo destrukciju i rizik od ponovnog zatvaranja i katančenja fabrika u Pančevu, kako je to bio slučaj u periodu od 2000. do 2012. godine.

On je oštro osudio koordinisane akcije i verbalne napade opozicije, istakavši da je nedopustivo crtanje meta i targetiranje lokalnih funkcionerki, poput oblepljivanja postera sa likom članice Gradskog veća Sanje Patalov u Pančevu, što je ocenio kao otvoren poziv na linč jedne žene i majke.

U razgovoru o razvoju grada, Stevanović je podsetio na drastične razlike u izgledu i ekonomskoj snazi Pančeva nekada i sada, naglasivši da je nekada devastiran grad danas postao ekonomski lider regiona.

„Pančevo je u tom nekom periodu do 2012. godine pretvoreno od industrijskog giganta u mesto sa gomilom zatvorenih i zakatančenih fabrika, gde je ogroman broj naših sugrađana ostao bez posla, stabilnosti i sigurnosti“, izjavio je Stevanović. On je istakao da je zaokret napravljen zahvaljujući politici slušanja potreba građana i direktnom radu na terenu, što je dovelo do otvaranja novih radnih mesta, maksimalnog korišćenja privrednih i turističkih potencijala i potpunog podizanja kvaliteta života.

Kao ključni oslonac budućeg još snažnijeg ekonomskog jačanja Pančeva, istaknuti su kapitalni infrastrukturni projekti koji se trenutno realizuju na teritoriji grada i okolnih mesta.

„Između Jabuke i Glogonja trenutno se gradi autoput koji će nas povezati sa Zrenjaninom, Novim Sadom i Beogradom“, podsetio je Stevanović, dodajući da je od strateškog značaja i budući autoput koji će Pančevo direktno povezati sa Rumunijom. Ove moderne saobraćajnice ne samo da će olakšati kretanje građana, već će Pančevu pružiti najbolju moguću osnovu za privlačenje novih stranih investicija i učvršćivanje pozicije vodećeg privrednog čvorišta u ovom delu Vojvodine.

(Pančevac/RTV Pančevo)