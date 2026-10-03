Nova obaveza za trgovce: Ova oznaka moraće da stoji na vidnom mestu

Trgovci koji prodaju duvanske i srodne proizvode ubuduće će morati na vidnom mestu da istaknu oznaku o zabrani njihove prodaje maloletnicima. Novi pravilnik precizno propisuje kako ta oznaka treba da izgleda, šta mora da sadrži i gde mora da bude postavljena.

Oznaka o zabrani prodaje duvanskih i srodnih proizvoda maloletnicima moraće da bude istaknuta na vidnom mestu u prodajnom objektu, na primer na zidu, pored kase, na samoj kasi ili prodajnom pultu.

Ukoliko se prodaja obavlja preko više humidora, oznaka mora biti postavljena na svakom od njih.

Pravilnikom je propisana i najmanja veličina oznake, koja iznosi 210 puta 300 milimetara.

Na žutoj podlozi, iznad znaka zabrane, stajaće natpis: „Zabranjena prodaja duvanskih i srodnih proizvoda maloletnim licima“.

Ispod znaka biće istaknuto upozorenje da su pušenje i upotreba ovih proizvoda štetni po zdravlje, uz nazive Vlade Srbije i Ministarstva zdravlja.

U središnjem delu oznake nalaziće se simboli otvorene paklice cigareta, elektronske cigarete i nikotinske vrećice, precrtani crvenim znakom zabrane.

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku“ 25. septembra, a na snagu stupa osmog dana od objavljivanja, odnosno 3. oktobra 2026. godine.

Tog dana prestaće da važi pravilnik iz 2006. godine, koji se odnosio na oznaku o zabrani prodaje cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloletnicima.

(Pančevac/24sedam)