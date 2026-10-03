Kovin trčao za zdravlje i humanost: Više od 300 učesnika

Tradicionalna ulična trka povodom Dana opštine Kovin i ove godine je na startu okupila veliki broj takmičara, uspešno spojivši sportski duh, zajedništvo i humanitarnu misiju.

Mališani, rekreativci i profesionalni trkači ispunili su ulice Kovina prepoznatljivom energijom, dok su dečja graja, glasno navijanje i dinamični koraci obeležili ovaj poseban sportski dan. Program je bio prilagođen svim generacijama – najmlađi su se nadmetali na deonicama od 50 i 100 metara, organizovana je i masovna trka zadovoljstva na jedan kilometar, dok je centralni događaj dana bila glavna trka na pet kilometara.

Predsednik Sportskog saveza opštine Kovin, Saša Đorđević, istakao je da je osnovni cilj ove manifestacije daleko iznad samog takmičarskog rezultata.

„Pre četiri godine imali smo veliku želju da pokrenemo uličnu trku u Kovinu i pokažemo koliko naši sugrađani vole sport. Želimo da podstaknemo mlade da se od najranijeg uzrasta okrenu zdravim životnim navikama i priključe lokalnim sportskim klubovima“, izjavio je Đorđević za RTV Pančevo.

Na startu dečjih trka našlo se gotovo 300 učesnika. Mnogi mališani su stazu prelazili u društvu roditelja, a posebne simpatije publike privukle su majke koje su kroz cilj prošle gurajući decu u kolicima. Da rezultat nije u prvom planu svedoče i izjave najmlađih. Boris Đorđević, pobednik trke na jedan kilometar, naglasio je da je za uspeh potrebna samo dobra kondicija, dok su Dunja Vučković i Andrej, pobednik trke na 100 metara, poručili da im ovakve manifestacije daju veliku motivaciju za naredne treninge.

Dok su se trkači borili za što bolji plasman, o njihovoj bezbednosti neprekidno je brinuo tim Crvenog krsta Kovin. Sa deset volontera raspoređenih na svim kritičnim tačkama duž trase i sanitetskim punktom na samom cilju, prevencija i brza pomoć bili su na najvišem nivou. Velinka Fara iz Crvenog krsta pohvalila je odličnu partnersku saradnju sa Sportskim savezom.

Pored medalja i pehara koji su uručeni najbržima, najveći pobednici ove manifestacije zapravo su oni kojima je pomoć najpotrebnija. Organizatori su potvrdili da kompletan prihod od kotizacija za trku na pet kilometara ide u humanitarne svrhe, nastavljajući tradiciju po kojoj su sve akcije Sportskog saveza opštine Kovin tokom godine okrenute dobročinstvu.

Uz svesrdnu podršku Opštine Kovin, Turističke organizacije, Centra za kulturu, Dobrovoljnog vatrogasnog društva, brojnih sponzora i prijatelja, ovaj sportski dan protekao je u znaku besprekorne organizacije, dobrog raspoloženja i fer-pleja.