Oduševljenje u Starčevu: Deset minuta aplauza za hit „Udaj se muški”

Pozorišna predstava „Udaj se muški”, koja je odigrana u starčevačkom Domu kulture, privukla je veliki broj gledalaca i napunila salu do poslednjeg mesta. Oduševljena publika je na kraju komada nagradila glumački ansambl dugotrajnim, desetominutnim gromkim aplauzom.

Eminentna glumačka postava, koju čine Snežana Savić, Miloš Đorđević, Ratko Tankosić, Stefan Uroš Tešić, Aleksandar Meda Jovanović i Predrag Kotur, kroz niz duhovitih i potpuno neočekivanih situacija, publici je maestralno dočarala priču o drugarstvu, novcu i braku. Kroz ove životne zaplete, gledaoci su mogli da vide kako prijatelji ponekad mogu da budu važniji od novca, ali i znatno opasniji od neprijatelja.

Pitanje da li se svadba može „platiti lešnicima” samo je jedan od brojnih duhovitih i urnebesnih zapleta koji su tokom večeri neprekidno zasmejavali publiku. Ova dinamična dvočasovna predstava je od prvog do poslednjeg minuta držala apsolutnu pažnju gledalaca, ostavljajući iza sebe veče za pamćenje u Starčevu.

Scenski pokret, kratki muzički segmenti, dobra glumačka interpretacija, ali i vešta reakcija glumaca na publiku, smenjivali su se bez zastoja, dok se smeh neprestano širio salom.

– Bilo je to veče za pamćenje, koje će se još dugo prepričavati. Scena je bila puna energije, a publika je od početka do kraja disala zajedno s glumcima – rekao je direktor starčevačkog doma kulture Marko Ivošević.

(Pančevac/J. Filipović)

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